Luz Casal presentará su nuevo disco en A Coruña el 11 de abril

Luz Casal presentará su nuevo disco Me voy a permitir en A Coruña con un concierto el 11 de abril de 2026. La fecha ya figura en la lista de actuaciones de su página web, pero todavía no están las entradas a la venta ni ha confirmado recinto.

La cantante gallega sacará el 28 de noviembre su nuevo álbum, titulado Me voy a permitir, que también da nombre a la gira. Un disco que no solo celebra su madurez creativa, sino que también marca un punto de inflexión: el permiso consciente de explorar, de sentir, de reinterpretar y de decir, con la libertad que solo su trayectoria y su vida permiten.

Luz Casal dio un concierto íntimo este verano en A Coruña, en la cúpula del Monte de San Pedro, dentro de la programación del 50 aniversario de Zara.