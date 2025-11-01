Luz verde al paso peatonal para unir Panaderas con San Agustín

Avanza el proyecto para construir un paso peatonal directo entre Panaderas y San Agustín; en agenda desde hace décadas en los planes municipales. La comisión del plan especial de la Ciudad Vieja y Pescadería ha informado favorablemente a la propuesta para construir un pasadizo en planta baja en el número 19 de la calle Panaderas, que da a una finca separada de la plaza de San Agustín por un muro. Recientemente, el plan se reactivó tras el interés de un inversor privado, propietario del edificio, en reformarlo para disponer de las ocho viviendas.

La comisión de expertos del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri) ha dado el visto bueno al proyecto, que incluye la rehabilitación del edificio de ocho viviendas, aunque este, avanzan fuentes municipales, todavía no dispone de licencia, que está en fase de tramitación.

La viabilidad del proyecto ya fue objeto de estudio de la comisión este verano, pero entonces con resultado diferente. Los expertos condicionaron entonces la propuesta a la incorporación de un estudio histórico y evolutivo del edificio, además del proyecto relativo a los trabajos arqueológicos. En ese momento, la comisión sí dio luz verde, sin embargo, a la eliminación del peldaño en el acceso de la puerta, e incluyó la recomendación de un trazado recto para el trayecto. Ahora el dictamen es favorable, señalan, «sin prejuicio de lo que resulte del informe técnico» sobre el cumplimiento de la normativa sectorial, así como del informe arqueológico.

Este paso peatonal lleva años en las intenciones de los sucesivos gobiernos locales. El PP propuso, con Carlos Negreira en la Alcaldía, comprar el inmueble y construir allí un ascensor y escaleras estáticas y mecánicas, y el Gobierno local de Marea Atlántica realizó gestiones para adquirirlo, pero el plan se atascó hasta que, a principios de este año, un inversor privado presentó un proyecto para rehabilitarlo. Tal y como confirmaron entonces fuentes del Gobierno local, se trata de una «inversión privada con un paso de uso público».

A principios de año, se hizo público que el dueño del edificio había presentado ante la comisión una petición para «rehabilitarlo». El Pepri contempla una conexión entre San Agustín y Panaderas a través de la «planta baja» del edificio y establece que se puede «imponer», si es necesario, una servidumbre de paso. Esto quiere decir que el dueño mantendrá la propiedad de la parcela, pero deberá permitir que los vecinos circulen por parte de ella.

El servicio municipal de Rehabilitación tasó en su momento el edificio en algo más de 900.000 euros, y en 2017 el presupuesto del Concello reservó esa cantidad para realizar la compra, pero las negociaciones se alargaron y el Ayuntamiento llegó a amenazar con expropiar la finca. Esta pertenecía a la Fundación San Rogelio, presidida por el Arzobispado de Oviedo, y el Principado de Asturias tenía que dar el visto bueno a la venta, que llegó en 2019, y la compra debía hacerse en seis meses, pero el plazo transcurrió sin la operación. El nuevo Gobierno local del PSOE afirmó en su momento que había que realizar varios informes previos.