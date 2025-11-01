El PP critica que la UDC tenga la bandera palestina y no la española

El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, calificó de «grave ataque al respeto institucional» que la Universidade da Coruña (UDC) tenga izada las banderas palestina y gallega y no la española. «Busca confrontación», aseguró, y pidió que haga una «rectificación inmediata» y la retire. La UDC explica que el izado de la bandera de Palestina es un acto «simbólico, de apoyo al pueblo palestino y de rechazo a lo que está sufriendo». No se ha sustituido la de España pues en ese mastil «normalmente no ondean banderas».