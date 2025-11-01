¿Quieres ver a Alberttinny en directo en A Coruña? La Opinión sortea entradas

Alberttinny, exguitarrista de IZAL, presentará su primer disco en solitario en la sala Mardi Gras de A Coruña. Tendrás la oportunidad de verlo ya que LA OPINIÓN sortea dos entradas dobles para la actuación, el 7 de noviembre a las 23.00 horas.

En este concierto podrás descubrir la faceta como autor, productor e intérprete de Alberto Pérez, que ha sacado su disco titulado Kintsukuroi tras el parón indefinido de IZAL, su anterior proyecto.

Si quieres ser de los primeros en escuchar sus canciones en directo en A Coruña, participa en el sorteo.