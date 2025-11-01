Si no lo leo no lo creo
Ricardo Darín se deja querer (y fotografiar)
ANTÓN PERULEIRO
El paso de la obra Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, por el teatro Colón está siendo todo un éxito: cuatro fechas y entradas agotadas desde hace meses. Los actores están instalados estos días en A Coruña para poder hacer su función cada tarde, pero el teatro no es su única distracción. Al argentino Darín se la ha visto paseando por la zona de O Parrote y ha salido sonriente en las fotografías que le han pedido por la calle. Incluso posó con los responsables de la cafetería La Celestina. Su compañera sobre las tablas, Andrea Pietra, compartió en redes sociales su paso por la ciudad con un vídeo del mar desde la zona de la Torre de Hércules.
