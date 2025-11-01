El tiempo en A Coruña: la Aemet detalla cómo arranca noviembre

Octubre se ha despedido con lluvias en A Coruña y noviembre arrancará también con algunos chubascos en la ciudad durante este fin de semana que arranca con un sábado festivo por la celebración de la festividad de Todos los Santos. Hoy es Día de Difuntos y en todo el área coruñesa miles de ciudadanos acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos, así que muchas personas estarán pendientes de la predicción meteorológica para programar su agenda del día. A continuación detallamos el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para todo este fin de semana y para los siguientes días en este arranque del mes de noviembre.

Lo primero que se ve en la predicción de Aemet para A Coruña a una semana vista es que en el mapa del tiempo el símbolo de la lluvia aparece todos los días como mínimo hasta el próximo jueves 6 de noviembre. No lloverá con la misma intensidad ni con igual persistencia durante todo este intervalo, e incluso habrá momentos en los que se abrirán claros, pero en general serán días marcados por la inestabilidad atmosférica.

De momento hoy sábado 1 de noviembre, día festivo por la celebración de la festividad de Todos los Santos, será un día con algunas lluvias repartidas sobre todo durante la tarde. La predicción de Aemet para A Coruña por horas prevé una mayor probabilidad de chubascos entre las 16.00 y las 17.00 horas y de nuevo alrededor de las 19.00 horas. Para el resto de la jornada no se descarta que puedan caer algunas precipitaciones pero en todo caso serán lluvias de poca entidad. La temperatura mínima cae hasta los 13 grados y la máxima se quedará en 18 grados, y se mantiene el aviso amarillo en la costa por oleaje y viento.

Para el domingo día 2 la Aemet prevé lluvias en A Coruña durante la madrugada y las primeras horas del día. A partir de las 10.00 horas decae la probabilidad de precipitaciones y ya durante la segunda mitad del día se espera la apertura de claros, así que la tarde del domingo quedará --si se cumplen las previsiones-- libre de chubascos.

¿Y qué tiempo hará en A Coruña la próxima semana, la primera de noviembre? El lunes día 3 de regresan las precipitaciones a partir del mediodía, con alternancia de nubes, claros y chubascos durante el resto de la jornada. El martes 4 de noviembre y el miércoles día 5 serán días de cielo muy cubierto y con alta probabilidad de lluvias así que los coruñeses volverán a abrir el paraguas. El jueves día 6 la inestabilidad irá a menos aunque todavía persisten algunos chubascos y a partir de ahí habrá que ver cómo se concreta el avance de la predicción meteorológica de la Aemet para saber qué tiempo hará en A Coruña durante el segundo fin de semana de un noviembre que arranca con tiempo típicamente otoñal. Más información.