El trabajo temporal cae a la mitad en A Coruña: «Ahora es más fácil ser indefinido, pero hay mucho eventual»

El empleo está creciendo en A Coruña, y es cada vez más estable. De acuerdo con el Instituto Galego de Estatística, en el segundo trimestre de 2015 había unos 62.800 asalariados con contrato fijo en la ciudad, y entre abril y junio de este año, el último periodo con datos, se ha pasado a 83.900, un 26% más. Parte se debe al aumento del empleo por la bonanza económica (el número de trabajadores por cuenta ajena subió un 16%), pero también a la caída de la contratación eventual tras la reforma laboral. De 20.300 hace diez años se pasó a unos 10.300 en la actualidad, prácticamente la mitad, y, en la década pasada los eventuales llegaron a ser un cuarto de los asalariados, ahora son el 10,9%, tras una caída muy fuerte por la reforma laboral de finales de 2021. Los sindicatos apuntan a que algunos empresarios están aprovechando huecos en la ley, si bien la patronal afirma si existe este fenómeno se trata de casos minoritarios y puntuales.

Antes de la reforma, señala el economista y profesor de la Universidade da Coruña (UDC) Jesús Vázquez Forno, los trabajos temporales llegaron a ser «casi el 90% de la nueva contratación», y su limitación «está detrás de la evidente reducción» de su número. Para el experto, que es decano de la Escuela de Relaciones Laborales coruñesa, la contratación eventual se había «impuesto como tónica general» de manera «abusiva y sin causa ni justificación real».

Aunque los cambios legales fueron «muy contestados» por las asociaciones empresariales, añade Vázquez Forno, ahora la reforma «no parece ser cuestionada» y se ha llegado a cifras récord de contratación indefinida, «alcanzando más del 40% cada mes». El presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla, añade que hay «otros factores» que explican el auge de la contratación indefinida, como la mayor estabilidad económica en algunos sectores económicos o la «competencia por el talento» que las lleva a ofrecer mayor estabilidad para retener personal cualificado.

Trampas en la ley

Pero, según los sindicatos, algunas empresas han encontrado la trampa en la ley. «Quedó muy reducida la posibilidad de hacer contratos eventuales», admite José Cristóbal González , secretario comarcal de Comisiones Obreras, pero añade que hay empleadores fichan trabajadores y los despiden en el periodo de prueba «Y hay otra clave, que entendemos que se tiene que afrontar en próximas reformas: contratos fijos a tiempo parcial que se van modificando mes a mes y llegan a ser de 36 horas», añade González, que cree que estos problemas se dan más en microempresas y sectores como la hostelería o el telemárketing.

Para el secretario general de UGT en A Coruña, Ángel Iglesias, la reforma ha llevado a que los contratos eventuales se usen «para lo que son, no para soportar empleos estructurales de la empresa como se hacía antes». Pero también cree que hay «trampas», como «no dar por superado el periodo de prueba porque lo que se quería era un contrato temporal», o el abuso de los fijos discontinuos, por lo que pide más medios para inspección de trabajo.

Y el secretario de la CIG en la comarca de A Coruña, Óscar Calvo, es taxativo sobre la caída de empleo temporal: «Es un efecto estadístico, pero la mejora del empleo no es tal, la precariedad sigue siendo muy alta». Los contratos de obra y temporales, afirma, se han convertido en fijos discontinuos, y coincide en que se abusa de los periodos de prueba. «Será fraude, pero se requiere la demanda del interesado, y esto ocurre a gente muy precaria, que no está afiliada» y lo tiene difícil para reclamar, afirma Calvo, que cree que la inspección laboral no tiene efectivos suficientes para controlarlo.

Vázquez Forno señala que parte de la migración de contratos temporales fue a fijos discontinuos, y, «en un porcentaje menor», sin que esté justificado, pero señala que la Inspección de Trabajo lo controla y hay sanciones mínimas de 1.000 a 2.000 euros para los casos fraudulentos. Desde la Confederación de Empresarios, Fontenla señala que incluso si hay «casos puntuales de irregularidad», la «gran mayoría» de las compañías respeta la ley, y las pymes y pequeñas coruñesas hacen un «importante esfuerzo» para adaptarse a los cambios de la norma y mantener el empleo. Despedir en periodo de prueba para burlar la ley, añade, sería «absurdo e ineficiente», pues son periodos tan cortos que «no resulta rentable formar a las personas» contratadas.

Impulso a la economía

Para el presidente de la CEC, la mayor estabilidad en el empleo es «una evolución muy positiva», si bien afirma que hay que acompañarla de flexibilidad interna para que las empresas puedan ajustarse a los cambios del mercado y mantener competitividad. «Creemos necesario seguir avanzando en fórmulas que conjuguen seguridad para las personas trabajadoras y flexibilidad para las empresas», resume Fontenla, evitando «rigideces».

Para Vázquez Forno, no hay más consecuencias negativas de la reforma laboral que un «mayor efecto del absentismo», en particular el de incapacidad temporal. Pero la subida de la contratación indefinida «es en buena parte responsable del incremento del PIB y la renta per capita en estos años». La estabilidad de empleo ha creado una «ilusión de mejora» que anima el consumo, y por tanto la economía, mientras que los trabajadores tienen más seguridad para planificar su vida y una «mayor relación» con sus compañeros y la empresa. También se mejoran las condiciones de seguridad y salud y la formación, añade.