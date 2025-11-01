Vecinos de Xuxán alegan contra cambios en el plan general
Alertan de que pueden generar problemas de movilidad en el barrio
La asociación de vecinos de Xuxán ha aprobado por unanimidad presentar alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y al plan parcial de la zona al entender que perjudican al barrio. En un comunicado, los vecinos alertan de que las modificaciones tendrían «consecuencias sobre la movilidad y la calidad de vida de los residentes. «En particular, la asociación considera que los cambios propuestos suponen la eliminación de los accesos de salida del barrio y replican los graves problemas de aparcamiento que ya padecen otras zonas de la ciudad», manifiestan.
No obstante, la asociación asegura que está abierta al «diálogo» y pide a las administraciones que «reconsideren este planteamiento, buscando soluciones que garanticen la accesibilidad, la seguridad vial y el bienestar de los vecinos».
El cambio busca reducir la edificabilidad de uso terciario para añadir más capacidad residencial en Xuxán.
