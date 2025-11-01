Vecinos de Xuxán alegan contra cambios en el plan general

La asociación de vecinos de Xuxán ha aprobado por unanimidad presentar alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y al plan parcial de la zona al entender que perjudican al barrio. En un comunicado, los vecinos alertan de que las modificaciones tendrían «consecuencias sobre la movilidad y la calidad de vida de los residentes. «En particular, la asociación considera que los cambios propuestos suponen la eliminación de los accesos de salida del barrio y replican los graves problemas de aparcamiento que ya padecen otras zonas de la ciudad», manifiestan.

No obstante, la asociación asegura que está abierta al «diálogo» y pide a las administraciones que «reconsideren este planteamiento, buscando soluciones que garanticen la accesibilidad, la seguridad vial y el bienestar de los vecinos».

El cambio busca reducir la edificabilidad de uso terciario para añadir más capacidad residencial en Xuxán.