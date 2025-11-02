El árbol de Navidad de A Coruña cambia de ubicación y se instalará en O Parrote

El árbol de Navidad de A Coruña estrenará este año nueva ubicación: O Parrote. Los operarios están punto de iniciar el montaje de la estructura cerca de Puerta Real, pues la zona ya está vallada y con los materiales a la espera.

Así, abandona su tradicional lugar en el Obelisco, ya que la zona esta de obras por la reforma de los Cantones.

El alumbrado navideño, que encenderá Bebeto, está programado para el 28 de noviembre. Además del árbol, que este año se podrá ver en O Parrote, volverá también la gran bola luminosa a la Marina.