¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 2 de noviembre
Consulta los planes del día en nuestra guía cultural y de ocio: hay actividades para todos los públicos
Exposición de la obra circense de Léger y Seoane
Desde las 11.00 horas | Movimiento y color. Estampas de circo de Fernand Léger y Luis Seoane es la muestra que mezcla los mundos de ambos artistas.
Fundación Luis Seoane | San Francisco, 27
Cantajuego celebra sus 20 años de vida
12.30 y 17.00 horas | Un espectáculo para celebrar dos décadas de música y diversión. El público familiar podrá disfrutar coreando las canciones.
Palacio de la Ópera | Glorieta de América, s/n
Actuación de Aida Saco Beiroa
20.00 horas | El ciclo Músicas Posíbeis cuenta esta tarde con el espectáculo Urdimes de Aida Saco Beiroa. Todavía hay invitaciones disponibles en Ataquilla.
Teatro Colón | Marina, 7A
Bikini Beach, en directo en la sala Mardi Gras
20.30 horas | La banda fusiona garage, surf, grunge y psicodelia en un sonido inquieto y genuinamente libre. Hay entradas disponibles por 13,26 euros.
Mardi Gras | Travesía de la Torre, 8
