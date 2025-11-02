¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 2 de noviembre

Exposición de la obra circense de Léger y Seoane

Desde las 11.00 horas | Movimiento y color. Estampas de circo de Fernand Léger y Luis Seoane es la muestra que mezcla los mundos de ambos artistas.

Fundación Luis Seoane | San Francisco, 27

Cantajuego celebra sus 20 años de vida

12.30 y 17.00 horas | Un espectáculo para celebrar dos décadas de música y diversión. El público familiar podrá disfrutar coreando las canciones.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América, s/n

Actuación de Aida Saco Beiroa

20.00 horas | El ciclo Músicas Posíbeis cuenta esta tarde con el espectáculo Urdimes de Aida Saco Beiroa. Todavía hay invitaciones disponibles en Ataquilla.

Teatro Colón | Marina, 7A

Bikini Beach, en directo en la sala Mardi Gras

20.30 horas | La banda fusiona garage, surf, grunge y psicodelia en un sonido inquieto y genuinamente libre. Hay entradas disponibles por 13,26 euros.

Mardi Gras | Travesía de la Torre, 8