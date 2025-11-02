Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 2 de noviembre

Consulta los planes del día en nuestra guía cultural y de ocio: hay actividades para todos los públicos

El equipo del grupo infantil Cantajuego, creado por Pedro Zaidman, que celebra 20 años sobre los escenarios

El equipo del grupo infantil Cantajuego, creado por Pedro Zaidman, que celebra 20 años sobre los escenarios / Álex Fernández / Cantajuego

RAC

Exposición de la obra circense de Léger y Seoane

Desde las 11.00 horas | Movimiento y color. Estampas de circo de Fernand Léger y Luis Seoane es la muestra que mezcla los mundos de ambos artistas.

Fundación Luis Seoane | San Francisco, 27

Cantajuego celebra sus 20 años de vida

12.30 y 17.00 horas | Un espectáculo para celebrar dos décadas de música y diversión. El público familiar podrá disfrutar coreando las canciones.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América, s/n

Actuación de Aida Saco Beiroa

20.00 horas | El ciclo Músicas Posíbeis cuenta esta tarde con el espectáculo Urdimes de Aida Saco Beiroa. Todavía hay invitaciones disponibles en Ataquilla.

Teatro Colón | Marina, 7A

Bikini Beach, en directo en la sala Mardi Gras

20.30 horas | La banda fusiona garage, surf, grunge y psicodelia en un sonido inquieto y genuinamente libre. Hay entradas disponibles por 13,26 euros.

Mardi Gras | Travesía de la Torre, 8

