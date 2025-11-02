Sergio Dalma, primer concierto confirmado para 2027 en A Coruña
Presentará el álbum número 23 de su carrera, titulado 'Ritorno a Via Dalma'
Sergio Dalma vuelve a los escenarios con su nuevo disco Ritorno a Via Dalma, que se publicará el 14 de noviembre. El cantante saldrá de gira para hacer un repaso a sus grandes éxitos y hará parada en el Coliseum de A Coruña el 23 de enero de 2027. Este es el primer concierto confirmado para dentro de dos años, con una agenda de 2026 cargada de eventos.
Aunque todavía quedan muchos días para esta cita, los seguidores de Dalma pueden comprar sus entradas el miércoles 5 de noviembre en la web del artista o en El Corte Inglés.
Quince años después de la publicación de Via Dalma, un álbum que superó las 300.000 unidades de venta, regresa Italia a la voz de Sergio Dalma. En este Ritorno a mi Via Dalma, el cantante se acerca a temas de artistas más contemporáneos, con canciones que forman parte del imaginario colectivo. El resultado es un repaso por los mejores temas de autores italianos de los últimos tiempos, que se materializan en la icónica voz del catalán. Este es el álbum número 23 de su carrera.
La última visita de Sergio Dalma a A Coruña fue el año pasado, el 20 de abril de 2024, cuando actuó en el Palacio de la Ópera con la gira Sonríe porque estás en la foto. Diez años antes, en 2014, abarrotó la plaza de María Pita durante las fiestas de agosto.
