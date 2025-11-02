El tiempo en A Coruña: la Aemet prevé otra semana con lluvias

Octubre se ha despedido con lluvias en A Coruña y noviembre arranca también con chubascos en la ciudad. A continuación desgranamos el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la primera semana de este mes que marca el camino hacia la recta final del año.

Lo primero que se advierte en la predicción de Aemet para A Coruña a una semana vista es que en el mapa del tiempo el símbolo de la lluvia aparece todos los días como mínimo hasta el próximo sábado 8 de noviembre. No lloverá con la misma intensidad ni con igual persistencia durante todo este intervalo, e incluso habrá momentos en los que se abrirán claros, pero en general serán días marcados por la inestabilidad atmosférica.

Hoy, domingo día 2, la Aemet prevé lluvias en A Coruña hasta media tarde. A partir de las 18.00 horas decae la probabilidad de precipitaciones y se abrirán claros. Los termómetros se moverán entre los 13 grados de mínima y los 19 de máxima.

El lunes día 3 comenzará sin chubascos. Será una jornada con alternancia de nubes y claros hasta media tarde. A partir de las 18.00h volverán las lluvias. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.

El martes 4 de noviembre y el miércoles día 5 serán días de cielo muy cubierto y con alta probabilidad de lluvias así que los coruñeses volverán a abrir el paraguas.

El jueves día 6 la inestabilidad irá a menos aunque todavía persisten algunos chubascos y previsiblemente el viernes 7 será otro día marcado por el cielo gris y las precipitaciones.

Para el siguiente fin de semana, el del sábado 8 y domingo 9 de noviembre, la Aemet por ahora no prevé cambios en este panorama meteorológico marcado por un tiempo típicamente otoñal.