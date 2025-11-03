Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El brigadista de 18 años herido más grave en el incendio de Oímbra recibe el alta en Quemados del Hospital de A Coruña

Estaba ingresado en el Chuac desde principios de agosto

El brigadista de 18 años que permanecía hospitalizado en la Unidad de Quemados del Hospital de A Coruña desde el incendio en Oímbra del pasado verano ha recibido el alta, según confirma hoy el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). El joven sufrió, durante el operativo de extinción de aquel fuego a principios del mes de agosto, quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo y, además, intoxicación por inhalación de humo. Después de tres meses ingresado en el Chuac, el brigadista ha recibido el alta hospitalaria.

Tres fueron los brigadistas heridos y hospitalizados en la unidad de Quemados del Hospital de A Coruña con quemaduras e intoxicación tras aquel incendio de la localidad ourensana de Oímbra. El primero que recibió el alta abandonó el hospital a principios del mes de septiembre, un mes después del fuego, y el joven de 18 años que fue el más gravemente herido acaba de dejar el hospital cuando han pasado tres meses desde el incendio.

