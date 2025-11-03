Cementos Tudela prepara su traslado a Langosteira con una concesión de 35 años

Cementos Tudela, empresa arraigada en el puerto de A Coruña desde 1963, prepara su traslado a Punta Langosteira con una concesión de 35 años, según publica el Boletín Oficial del Estado. La Autoridad Portuaria de A Coruña dio luz verde en el último consejo de administración al proyecto de la empresa cementera, que invertirá cerca de ocho millones de euros en la construcción de una nueva planta de 3.100 metros cuadrados de superficie. Contará con cinco silos con capacidad para almacenar 18.000 toneladas y que expedirán cemento a granel hacia camiones mediante un sistema automatizado que incluye filtros, compresores, básculas industriales y equipos de control y seguridad. La empresa construirá además un edificio de servicios múltiples que recibirá cemento desde buques mercantes mediante bombeo neumático a través de circuitos subterráneos. Un sistema de protección ambiental garantizará la ausencia de emisiones de polvo al exterior y facilitará una eficiente gestión de residuos. En la actualidad, la cementera gestiona una parcelade 6.300 metros cuadrados en el muelle de San Diego y conserva unos silos en desuso en el de Calvo Sotelo.

También la empresa José Luis Correa Kessler ha solicitado la ampliación de su concesión en el muelle de A Palloza, donde gestiona desde julio de 2006 unas instalaciones de elaboración y comercialización de productos pesqueros ubicadas en la antigua lonja de la Solana. La firma, que cuenta con una concesión de 20 años, solicitará una prórroga al vencer su periodo de vigencia en 2026.