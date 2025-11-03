Dos conciertos en A Coruña abrirán y cerrarán la programación de Momentos Alhambra

Cervezas Alhambra se encuentra celebrando su centenario y ha hecho pública la programación de su ciclo de conciertos Momentos Alhambra que ya en el pasado ofrecieron la oportunidad de disfrutar de artistas emergentes en A Coruña.

En esta ocasión han anunciado la programación para finales de 2025 y comienzos de 2026 en el que destacan nombres como Kakkmaddafakka, MELIFLUO, Maruja Limón, Maren, The Vernon Spring, L.A., Maruja, Alice Wonder, London Afrobeat Collective, Maestro Espada, María del Tango, Germán Salto, Back to The Hills, Cocco Lexa o Carlos Ares

Precisamente A Coruña abrirá este ciclo de conciertos con Melifluo el sábado 8 de noviembre en la sala Pantalán. Según explica la organización en una nota de prensa, este grupo surgió como proyecto de los hermanos Gómez Parrilla, exintegrantes de Supersubmarina, que ha evolucionado hacia un sonido eléctrico y vibrante, fusionando pop electrónico, rock y trip-hop con una mirada introspectiva que equilibra energía y delicadeza.

También se realizará el cierre el 17 de marzo con el concierto de Cocco Lexa en la Sala Malavida. Tal y como destacan, este artista granadino es un exponente de la escena urbana de fusión, que define su estilo como "latino mediterráneo". Su música combina géneros como el r&b, reggaeton, trap, hip-hop, dancehall, reggae, salsa e incluso cumbia, construyendo ritmos versátiles y 100% bailables.

En Galicia además habrá otros tres conciertos. El grupo L.A. actuará el 29 de noviembre en A Pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro, Luis Fercán el 5 de diciembre en A Cofradía Taberna Cultural de Vilanova de Arousa y Alice Wonder al día siguiente en el Island Club de Pontevedra.

Las entradas están a la venta en Ataquilla y a través del portal de la empresa cervecera.