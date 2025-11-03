Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El enlace de la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina no volverá a estar cortado esta semana

Estuvo cerrado durante tres días la semana pasada, con importantes retenciones en el entorno de Matogrande, y estaba programado un nuevo corte desde este martes día 4 hasta el viernes día 7 pero esta previsión ha sido anulada

Reabre al tráfico el enlace de la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina tras dos días cerrado por obras.

Reabre al tráfico el enlace de la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina tras dos días cerrado por obras. / Casteleiro / RollerAgencia

RAC

El enlace de la avenida de San Cristóbal (AC-10) con Alfonso Molina (AC-11) que estuvo cortado desde el pasado martes 28 de octubre hasta la mañana del jueves día 30, con importantes retenciones en el entorno de Matogrande, no se volverá a cerrar al tráfico esta semana como estaba anunciado. La previsión inicial era que este vial cerrase al tráfico del 28 al 30 de octubre y del 4 al 7 de noviembre pero, según informa la Policía Local de A Coruña, este segundo corte durante la primera semana de noviembre ha sido anulado gracias al avance de las obras realizadas la semana pasada.

