El enlace de la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina no volverá a estar cortado esta semana
Estuvo cerrado durante tres días la semana pasada, con importantes retenciones en el entorno de Matogrande, y estaba programado un nuevo corte desde este martes día 4 hasta el viernes día 7 pero esta previsión ha sido anulada
El enlace de la avenida de San Cristóbal (AC-10) con Alfonso Molina (AC-11) que estuvo cortado desde el pasado martes 28 de octubre hasta la mañana del jueves día 30, con importantes retenciones en el entorno de Matogrande, no se volverá a cerrar al tráfico esta semana como estaba anunciado. La previsión inicial era que este vial cerrase al tráfico del 28 al 30 de octubre y del 4 al 7 de noviembre pero, según informa la Policía Local de A Coruña, este segundo corte durante la primera semana de noviembre ha sido anulado gracias al avance de las obras realizadas la semana pasada.
