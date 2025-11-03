Las entradas para el concierto de Luz Casal en A Coruña, a la venta este martes

Las entradas para el concierto que Luz Casal dará en A Coruña el 11 de abril de 2026 saldrán a la venta este martes 4 de noviembre a partir de las 11.00 horas. Estarán disponibles en Ataquilla.com y también en la taquilla de la plaza de Ourense.

El recital de la cantante de Boimorto (A Coruña) tendrá lugar en el Palacio de la Ópera el 11 de abril de 2026 a partir de las 20.30 horas y forma parte de su gira Me voy a permitir, organizada por Cávea Producciones

Los precios de las entradas para este concierto de Luz Casal en A Coruña varían según el sector. Estarán a la venta por 50 euros, 60 euros, 65 euros ó 70,00 euros más gastos.

'ME VOY A PERMITIR'

Imagen promocional del concierto de Luz Casal en A Coruña. / LOC

Luz Casal, una de las artistas más respetadas y admiradas de la música española, presenta en esta gira su nuevo disco 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que muestra "diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo", según destaca la promotora en un comunicado.

Añaden los promotores del concierto que en este tour Luz Casal "se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada" y " enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano" y también "como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero".

Este nuevo espectáculo es "un puente entre pasado y futuro, y certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o ajenas", señala la promotora.