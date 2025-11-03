Una feria de industrias culturales en A Coruña que busca crear comunidad: «Hay muchísimo talento, pero falta colectividad»

El mercado de San Agustín se convertirá el próximo sábado, 8 de noviembre, en el epicentro de la cultura coruñesa con la celebración de Coruñart, la primera feria de las industrias culturales y creativas de la ciudad. Una cita pionera que va más allá del formato de mercado y que, como explica María Nieto, una de las organizadoras, «nace con la intención de que el sector cultural se reconozca como un colectivo real».

La iniciativa surge de la unión de tres empresas: Cultivando Afectos, Tótem Gestión Sociocultural y M Comunicación. «La idea original parte de Iria Mejuto, de Tótem, cuando se abre la concesión del mercado de San Agustín», cuenta Nieto. «Ella propone presentar un proyecto para dedicar un día del mercado a las industrias culturales, y allí nos lanzamos los tres. Lo que queríamos desde el principio era algo más que un mercado, era una reunión del sector cultural, una especie de congreso donde debatir, compartir y construir juntos».

«Habrá actuaciones musicales, lecturas poéticas y presentaciones de libros. Queremos que el público descubra nuevos nombres y proyectos culturales de la ciudad», destaca María. «Para los profesionales, hemos preparado talleres prácticos con programadores y gestores que explicarán cómo mover un proyecto artístico o cómo profesionalizarlo».

La idea de colectividad es el corazón de Coruñart. Las tres empresas comparten la filosofía de fortalecer el tejido cultural desde dentro. «Los tres venimos del sector y creemos en el asociacionismo bien entendido», afirma Nieto. «Siempre hemos defendido que juntos somos más fuertes. Este proyecto nace de esa convicción de que la comunidad cultural necesita sentarse, hablar y analizar qué funciona y qué no».

Nieto insiste en que A Coruña cuenta con un enorme potencial creativo, aunque a veces disperso. «Aquí hay muchísimo talento, pero falta conciencia de sector. Los músicos van por un lado, los escritores por otro, los gestores culturales por otro… y en realidad todos formamos parte del mismo engranaje. Nos falta esa visión de industria, de colectividad». Por eso, defiende la necesidad de crear estructuras permanentes: «Igual que existe un clúster del turismo, debería existir un clúster de la cultura. Daría fuerza y representatividad a todo el sector».

A pocos días del estreno, la organizadora reconoce que el ritmo es intenso. «Hay más trabajo que nervios», admite entre risas. «Llevamos semanas de producción sin parar. Los nervios llegarán el mismo día, cuando ya esté todo en marcha. Pero ahora solo hay ilusión y muchísimas ganas».

Aunque la venta de entradas profesionales sigue abierta, la acogida inicial ha sido muy positiva. «Mucha gente estaba esperando algo así», asegura Nieto confiando en su continuidad. «Ojalá se repita cada año. Si conseguimos que esta primera edición funcione y sea viable, la idea es que se consolide como un punto de encuentro», confiesa. «Nos gustaría que el público general se lleve nombres y proyectos que no conocía, y que los profesionales salgan con la sensación de que somos un colectivo real».