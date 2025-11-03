García-Page firma en A Coruña un acuerdo con la Fundación Amancio Ortega para financiar proyectos de tratamientos avanzados en Toledo

La Fundación Amancio Ortega y la Junta de Castilla-La Mancha han firmado en la mañana de este lunes un acuerdo de colaboración para financiar distintos proyectos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que según explican en un comunicado, es un centro nacional de referencia para el tratamiento de lesiones medulares complejas.

En el acto, que se ha celebrado en la sede de la Fundación en A Coruña, han estado presentes el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la presidenta de la Fundación, Flora Pérez Marcote.

Según el acuerdo, la Fundación Amancio Ortega aportará 11,24 millones de euros en diversos proyectos, que "permitirán al Hospital Nacional de Parapléjicos liderar innovaciones y establecer estándares en tratamientos avanzados para impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares".

Destacan entre los proyectos, tal y como explican, la "adquisición de equipos de vanguardia para tratamiento y rehabilitación", así como proyectos de alta formación para profesionales, nuevas unidades para investigación científica y el desarrollo de un programa de rehabilitación intensivo y personalizado para mejorar la función de la mano en pacientes tetrapléjicos mediante técnicas de estimulación cerebral.

Desde las partes celebran que la implementación de estos proyectos "permitirá al Hospital mantenerse en la vanguardia de la atención a pacientes, impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares".