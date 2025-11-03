Los gestores de A Coruña: "A los autónomos más pequeños les va ser más útil pasarse a Verifactu"

«A Verifactu lo que le preocupa es el software de doble uso, que uno tenga un programa de facturación que le dé una factura a un cliente y que al pasarla a Hacienda haga un cambio y ponga otra cosa», explica Pilar Otero, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, sobre la entrada en vigor el próximo año del sistema de control de la facturación que implantará la Agencia Tributaria y con carácter voluntario para los autónomos y pymes. Otero aclara que en enero solo estará vigente para las personas jurídicas, mientras que para los autónomos no lo hará hasta julio.

Para Otero, el riesgo de que una empresa o autónomo puedan falsear su facturación «no es tan elevado» como para justificar la implantación de este sistema, ya que considera que la labor que realizan los gestores administrativos con sus clientes al exigirles el cumplimiento de las normas y recordarles la gravedad de las sanciones a las que se enfrentan es suficiente para evitar las infracciones.

«Estamos insistiendo mucho en que Verifactu no tiene nada que ver con la factura electrónica, por lo que de momento esto no le afecta al que haga las facturas en papel, y digo de momento porque no sabemos cómo va a evolucionar», añade la presidenta de los gestores. La confusión sobre este aspecto llevó al Colegio de Gestores a realizar el pasado 30 de octubre una sesión informativa en la que recordó que la factura electrónica obligatoria aún no está en vigor porque es necesario aprobar el reglamento que establecerá sus plazos de aplicación y la forma de intercambio electrónico entre empresas.

Los gestores alertan además de que la factura electrónica y Verifactu tienen objetivos distintos, ya que la primera supondrá un cambio en el formato de los documentos y el segundo regulará cómo deben generarse y verificarse las facturas. Otero admite que con la próxima entrada en vigor de Verifactu «hay una preocupación enorme porque muchas veces ni nosotros mismos podemos dar todas las respuestas a nuestros clientes, ya que la propia Administración aún está dando interpretaciones sobre la marcha».

Requisitos

Aunque hay autónomos que siguen confeccionando facturas en papel, la mayoría disponen ya de programas informáticos de facturación, de los que Otero señala que podrán seguir siendo usados si reúnen los requisitos que exige la Agencia Tributaria y que deben ser proporcionados por las empresas programadoras. Si se opta por esta fórmula, el autónomo o la pyme deberá proporcionar la información a Hacienda cuando se lo solicite, pero si prefiere utilizar Verifactu, este sistema informático trasladará de forma automática la facturación a la administración tributaria.

Para los gestores, la elección de un sistema u otro va a depender del tamaño de su actividad. «A los muy pequeñitos en un porcentaje elevado de casos les va a ser más útil pasarse a Verifactu», opina Otero, quien destaca que entre las empresas «a partir de un determinado tamaño tienen una organización administrativa que le puede ser más útil», aunque no más posibilidades de incumplir con Hacienda «porque el programa que está utilizando para facturar no es manipulable y tiene que estar certificado».

La presidenta de los gestores pone de relieve que quienes se decanten por Verifactu se ahorrarán parte del trabajo administrativo «porque la propia Agencia Tributaria les confeccionará el libro de facturas con este sistema informático, con lo cual cuando llegue el momento de hacer las declaraciones trimestrales o mensuales tendrán un listado de referencia».

Los gestores desconocen cuántos de sus clientes apostarán por utilizar Verifactu. Otero opina que habrá que «hacer un análisis uno por uno para establecer cómo van a funcionar a partir de la entrada en vigor y cómo vamos a llevar a cabo todo eso, pero siempre tranquilizándoles y diciéndoles que ahí estamos nosotros para llevarles de la mano».

Carolina Torrado. / Carlos Pardellas

«No va a suponer más trabajo»

«Creemos que no va a haber ningún problema», afirma sobre el funcionamiento de Verifactu Carolina Torrado, presidenta de Zona Obelisco y propietaria del comercio Luna Lunera. «Por lo que nos han comentado no va a suponer más trabajo porque va todo directamente por internet», explica. Según detalla, el programa que utiliza su establecimiento «ya está configurado para poder utilizar Verifactu» y está convencida de que la mayoría de los autónomos recurren a gestores para realizar este tipo de labores.