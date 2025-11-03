Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 3 de noviembre

Exposiciones, charlas, presentaciones, proyecciones... Consulta aquí todos los planes del día

Afundación estrena en A Coruña la exposición 'Ítaca. Un viaje por la educación financiera'

Afundación estrena en A Coruña la exposición 'Ítaca. Un viaje por la educación financiera'

Ana Carro

RAC

Proyección de ‘Rider’, de Ignacio Estaregui

19.00 horas | La asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros organiza esta proyección sobre una joven migrante que trabaja de mensajera y se ve envuelta en un caso de drogas. Entrada gratuita

Fórum Metropolitano | Calle Río de Monelos

Seica na Coruña’, de Xesús Carballido

Exposición de obras de este artista conformada por casi cien piezas, en su mayor parte collages, que son la especialidad del autor, aunque también se exhiben ensamblajes y otros objetos, en especial de pequeño tamaño.

Kiosco Alfonso | Jardines de Méndez Núñez

‘Itaca’, aprender finanzas a través de Ulises

Afundación inaugura en A Coruña 'Ítaca', una exposición sobre educación financiera

Afundación inaugura en A Coruña 'Ítaca', una exposición sobre educación financiera

Afundación inaugura en A Coruña 'Ítaca', una exposición sobre educación financiera / Casteleiro

Exposición interactiva que une educación financiera y mitología griega, inspirada en el viaje de Ulises. El visitante se enfrentará a desafíos cotidianos con la ayuda de personajes virtuales, efectos visuales e inteligencia artificial.

Afundación | Cantón Grande, 8

‘O pico, a faldra e o pé’, de Regina Giménez

Pinturas y collages sobre soportes no convencionales como cubiertas de libros de geografía, telas de algodón recicladas o fieltros reutilizados. No son meros soportes, sino que reflejan una vida anterior.

Galería Vilaseco | Calle Padre Feijóo

La Universidade da Coruña avanza los trámites para implantar Medicina y aprueba la declaración de interés

La Universidade da Coruña avanza los trámites para implantar Medicina y aprueba la declaración de interés

Un incendio destruye el interior de una vivienda en Rúa Eira Vella, en Visma

Un incendio destruye el interior de una vivienda en Rúa Eira Vella, en Visma

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 3 de noviembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 3 de noviembre

El tiempo en A Coruña: la Aemet prevé otra semana con paraguas

El tiempo en A Coruña: la Aemet prevé otra semana con paraguas

El árbol de Navidad de A Coruña cambia de ubicación y se instalará en O Parrote

El árbol de Navidad de A Coruña cambia de ubicación y se instalará en O Parrote

Tarde de Samaín a bocinazos en Orillamar

Los gestores de A Coruña: "A los autónomos más pequeños les va ser más útil pasarse a Verifactu"

Los gestores de A Coruña: "A los autónomos más pequeños les va ser más útil pasarse a Verifactu"

La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña

La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
