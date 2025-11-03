¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 3 de noviembre

Proyección de ‘Rider’, de Ignacio Estaregui

19.00 horas | La asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros organiza esta proyección sobre una joven migrante que trabaja de mensajera y se ve envuelta en un caso de drogas. Entrada gratuita

Fórum Metropolitano | Calle Río de Monelos

Seica na Coruña’, de Xesús Carballido

Exposición de obras de este artista conformada por casi cien piezas, en su mayor parte collages, que son la especialidad del autor, aunque también se exhiben ensamblajes y otros objetos, en especial de pequeño tamaño.

Kiosco Alfonso | Jardines de Méndez Núñez

‘Itaca’, aprender finanzas a través de Ulises

Afundación inaugura en A Coruña 'Ítaca', una exposición sobre educación financiera / Casteleiro

Exposición interactiva que une educación financiera y mitología griega, inspirada en el viaje de Ulises. El visitante se enfrentará a desafíos cotidianos con la ayuda de personajes virtuales, efectos visuales e inteligencia artificial.

Afundación | Cantón Grande, 8

‘O pico, a faldra e o pé’, de Regina Giménez

Pinturas y collages sobre soportes no convencionales como cubiertas de libros de geografía, telas de algodón recicladas o fieltros reutilizados. No son meros soportes, sino que reflejan una vida anterior.

Galería Vilaseco | Calle Padre Feijóo