¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 3 de noviembre
Exposiciones, charlas, presentaciones, proyecciones... Consulta aquí todos los planes del día
Proyección de ‘Rider’, de Ignacio Estaregui
19.00 horas | La asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros organiza esta proyección sobre una joven migrante que trabaja de mensajera y se ve envuelta en un caso de drogas. Entrada gratuita
Fórum Metropolitano | Calle Río de Monelos
Seica na Coruña’, de Xesús Carballido
Exposición de obras de este artista conformada por casi cien piezas, en su mayor parte collages, que son la especialidad del autor, aunque también se exhiben ensamblajes y otros objetos, en especial de pequeño tamaño.
Kiosco Alfonso | Jardines de Méndez Núñez
‘Itaca’, aprender finanzas a través de Ulises
Exposición interactiva que une educación financiera y mitología griega, inspirada en el viaje de Ulises. El visitante se enfrentará a desafíos cotidianos con la ayuda de personajes virtuales, efectos visuales e inteligencia artificial.
Afundación | Cantón Grande, 8
‘
‘O pico, a faldra e o pé’, de Regina Giménez
Pinturas y collages sobre soportes no convencionales como cubiertas de libros de geografía, telas de algodón recicladas o fieltros reutilizados. No son meros soportes, sino que reflejan una vida anterior.
Galería Vilaseco | Calle Padre Feijóo
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Un especialista en tortillas prueba una de las más originales de A Coruña: “Vamos a combinar Italia con Galicia”
- La nueva norma de terrazas de A Coruña restringe el mobiliario en los soportales