Un incendio destruye el interior de una vivienda en Rúa Eira Vella, en Visma
Ha ocurrido de madrugada y el fuego ha arrasado una antigua casa adosada con dos alturas
Un incendio ha arrasado este lunes de madrugada el interior de una vivienda de dos alturas en la Rúa Eira Vella, entre la ronda de Outeiro y San Pedro de Visma. Ha ocurrido alrededor de las 01.30 horas, según informan los Bomberos de A Coruña, que han acudido a apagar el fuego en este inmueble.
Explican los servicios de emergencias que se trata de una antigua casa adosada con dos alturas. Cuando los bomberos llegaron al lugar el incendio afectaba a la totalidad de la casa, cuya estructura interior era casi en su totalidad de madera. Los efectivos realizaron las operaciones de extinción simultáneamente desde las dos fachadas, delantera y trasera, pero el interior del inmueble quedó totalmente destruido, según indican los Bomberos en el parte de esta intervención.
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Un especialista en tortillas prueba una de las más originales de A Coruña: “Vamos a combinar Italia con Galicia”
- La nueva norma de terrazas de A Coruña restringe el mobiliario en los soportales