Nueve días de puertas abiertas en museos y actividades dedicadas en la Semana de la Ciencia en A Coruña

Los Museos Científicos Coruñeses celebran la Semana de la Ciencia con nueve jornadas de puertas abiertas. Desde el sábado 8 y hasta el domingo 16, podrán visitarse en horario de 10.00 a 19.00h, con el último acceso programado para las 18.00h en el caso del Aquarium Finisterrae y a las 18.30h en la Casa de las Ciencias y en la Domus. También el Muncyt, de acceso gratuito todo el año, celebrará la Semana de la Ciencia en A Coruña con programación especial que incluye talleres, charlas y visitas guiadas. La entrega del XXXVIII Premio Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación Científica en el Palacio Municipal de María Pita completará las actividades dedicadas a la Semana de la Ciencia el sábado 15.

Los visitantes de menos de 65 años que quieran acceder al Aquarium durante esta semana deberán realizar una reserva con tres días de antelación como máximo por motivos de control de espacio. También si están interesados en asistir a una sesión del Planetario es necesario reservar a partir de las 9.00h del día anterior a cada sesión. La visita a las exposiciones de la Casa de las Ciencias y a la Domus son libres, sin necesidad de reserva previa.

Programación del Planetario:

De lunes a viernes : sesión en directo a las 18.00h (en gallego y en castellano)

: sesión en directo a las 18.00h (en gallego y en castellano) Fines de semana:

11.30h La noche es necesaria

13.00h A grande aventura do sistema solar

17.00h La gran aventura del sistemasolar

18.00h sesión en directo (en gallego y en castellano)

Programación Muncyt:

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) prepara espectáculos científicos, talleres, yincanas y juegos de escape. Para participar, solo es necesario escribir un correo a reservascor@muncyt.es o reservar a través del teléfono 689578727.

Entre las propuestas de la Semana de la Ciencia, el Muncyt acogerá el domingo 9 el espectáculo científico ‘Rube’, de la Compañía Alodeyá, en el que una máquina de Rube Goldberg será montada sobre un escenario. La cita, dirigida a toda la familia, se celebrará a las 12.00h. Y también habrá Yincana Divulgaming para que niños y niñas de 8 a 12 años puedan descubrir los secretos de la microbiología, la química y la física mediante juegos de ingenio y dinámicas lúdicas. Será los sábados 8 y 15 y los domingos 9 y 16 a las 11.15h.