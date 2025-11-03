La Policía Local levanta más de 20 actas por posesión de droga para autoconsumo en un local de Matogrande

La Policía Local de A Coruña ha levantado hoy 21 actas por posesión de drogas para autoconsumo entre las personas que se encontraban esta mañana en un establecimiento de hostelería de Matogrande. Al lugar han acudido al menos cuatro vehículos del 092 para realizar una inspección rutinaria en el local --tras su reciente reapertura-- que ha concluido con más de una veintena de propuestas de sanción para las personas que se encontraban dentro del establecimiento y estaban en posesión de estupefacientes para consumo propio.