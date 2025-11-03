La Policía Local levanta más de 20 actas por posesión de droga para autoconsumo en un local de Matogrande
Agentes del 092 han realizado esta mañana una inspección rutinaria en un establecimiento de hostelería
La Policía Local de A Coruña ha levantado hoy 21 actas por posesión de drogas para autoconsumo entre las personas que se encontraban esta mañana en un establecimiento de hostelería de Matogrande. Al lugar han acudido al menos cuatro vehículos del 092 para realizar una inspección rutinaria en el local --tras su reciente reapertura-- que ha concluido con más de una veintena de propuestas de sanción para las personas que se encontraban dentro del establecimiento y estaban en posesión de estupefacientes para consumo propio.
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Un especialista en tortillas prueba una de las más originales de A Coruña: “Vamos a combinar Italia con Galicia”
- La nueva norma de terrazas de A Coruña restringe el mobiliario en los soportales