El Concello pedirá 'discreción' a las terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener

La gama de colores que tendrán que utilizar los establecimientos de hostelería en sus instalaciones situadas en el exterior cuando entre en vigor la nueva ordenanza de terrazas será muy reducida y se caracterizará por su discreción, de acuerdo con el articulado del borrador elaborado por el Concello.

El documento detalla los colores que se podrán utilizar en cada uno de los elementos de las terrazas, así como las especificaciones para cada una de las zonas de la ciudad, en función del grado de protección que exige la Dirección Xeral de Patrimonio. A continuación se exponen las exigencias que plantea el borrador sobre estos aspectos.

Mesas y sillas. La nueva normativa establece que este mobiliario deberá emplear colores neutros, con tonos grises o blancos impuros, arenas, tierras, negros o similares. El objetivo de esta selección cromática es impedir el uso de colores «que puedan producir un impacto significativo en el espacio público».

Plataformas y tarimas. El borrador señala sobre estos elementos que deben tener colores neutros «para que su presencia pase lo más desapercibida posible».

Muebles del Casco histórico. En las terrazas de las zonas de la Ciudad Vieja y la Pescadería, así como una parte de As Atochas, reguladas desde el punto de vista urbanístico por el Plan de Protección y Rehabilitación Integral (Pepri), su mobiliario tendrá que estar elaborado con madera tratada o de tea, acero, hierro, plástico de diseño atractivo y de buena calidad o una combinación de estos materiales. Sobre los colores, la nueva normativa menciona que podrán ser grises y blancos impuros, arenas, tierras y con acabado mate.

Sombrillas. Serán de un solo color, con tonos grises y blancos impuros, arenas, tierras, negros o similares.

Toldos del casco histórico. Las telas, lonas y tejidos empleados en estos elementos deberán tener tonalidades de tierras naturales, ocre amarillenta o sienas, gamas rosáceas y blanco en tonalidades hueso. La norma advierte de que debe existir concordancia entre los colores de la fachada del edificio donde se encuentre el local hostelero y el de los toldos. Aunque se establece que estos elementos deben ser de un solo color, se admite que concuerden con el de las carpinterías de la planta baja del inmueble. Otro aspecto que figura en la nueva ordenanza es que las estructuras del toldo tendrán que tener colores mate y que se prohibirá el uso de cromados, texturados y colores estridentes.

Espacios singulares. A pesar de encontrarse en el casco histórico, Patrimonio concede especial protección debido a su condición a las avenidas de la Marina y Montoto, plaza de María Pita, O Parrote, plaza de España y Campo da Leña. Los establecimientos situados en los tres primeros lugares deben usar el mismo color en sus toldos para ofrecer una imagen de uniformidad. Para las avenidas, el Concello relaciona en su propuesta de ordenanza los cinco tonos que figuran en la Guía de Color y Materiales de Galicia para los municipios del Golfo Ártabro. Ese documento fue redactado en 2017 por la Xunta y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia y uno de los colores que indica es el utilizado por los locales de hostelería en la actualidad, tras haber acordado en 2015 unificar la imagen de sus toldos, lo que hicieron de forma progresiva a lo largo de los años siguientes. Para María Pita se establece un solo color para los toldos, que será el mismo que el de O Parrote, mientras que en Plaza de España y Campo da Leña se podrá elegir entre tres. Estos elementos deben ser de un solo color y las estructuras que los soportan de colores mate, con exclusión de los cromados y los colores llamativos.