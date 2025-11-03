Si no lo leo no lo creo
Tarde de Samaín a bocinazos en Orillamar
ANTÓN PERULEIRO
Lo tradicional en la jornada del Samaín por parte de los más pequeños es recorrer las calles al grito de «truco o trato» para hacerse con el mayor número posible de dulces. Pero un grupo de niños optó el pasado viernes por una diversión más original, ya que se subieron a las bicicletas de la estación de BiciCoruña —un pasatiempo bastante habitual entre la juventud coruñesa— y desde allí esperaron a que pasaran los coches para ponerse a gritar a todo trapo a los conductores que tocaran sus bocinas. La verdad es que muchos de ellos lo hicieron, con la consiguiente satisfacción de los chavales, aunque más de un automovilista se llevaría el susto de la noche de Samaín.
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Miles de familias de A Coruña, pendientes del fallo del Supremo sobre sus hipotecas: «El día del notario fue como ir al matadero»
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante