Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

El paso de un frente este martes dejará precipitaciones abundantes y rachas muy fuertes de viento en el litoral, que han obligado a activar la alerta naranja por temporal costero. Se esperan vientos del sur con fuerza 8 y olas de hasta seis metros. Está previsto que las temperaturas se moverán entre los 14 grados de mínima y los 21 de máxima.

Miércoles 5

El frente continuará una jornada más su avance dejando de nuevo lluvias abundantes y alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de fuerza 8 que podrán alcanzar los 74 km/h y olas de hasta seis metros. Los termómetros oscilarán entre los 14 y los 20 grados.

Jueves 6

Se esperan intervalos de nubes y claros, todavía con precipitaciones. Las temperaturas irán de los 14 grados de mínima y hasta los 20 de máxima.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Viernes 7

Continuará la alternancia de nubes y claros, con chubascos y temperaturas de entre 13 y 19 grados.

Sábado 8

Se incrementarán las nubes y todavía se registrará alguna lluvia débil. Los termómetros oscilarán entre los 12 y los 18 grados.

Domingo 9

Se esperan cielos cubiertos con precipitaciones abundantes y temperaturas en los mismos valores: entre los 12 grados de mínima y los 18 de máxima.

Lunes 10

Está prevista una jornada de cielos parcialmente nubosos, lluvia débil y temperaturas de entre 13 y 17 grados.

Martes 11

Será una jornada de nubes y claros, con alguna lluvia débil hacia el final del día. Los termómetros marcarán mínimas de 13 y máximasde 18.

Miércoles 12

Continuará la alternancia de nubes y claros y se esperan precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 19 grados.

Jueves 13

Se esperan cielos nubosos con lluvias débiles. Las temperaturas irán de los 16 a los 20 grados.

Viernes 14

Se mantendrá la nubosidad y las lluvias débiles. Las temperaturas irán de los 17 a los 22 grados.

Sábado 15

Los cielos estarán parcialmente nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 18 grados.

Domingo 16

Las nubes se irán retirando a medida que avance el día y los termómetros dejarán temperaturas de entre 11 y 16 grados.