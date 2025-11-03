Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Previsión del tiempo en A Coruña

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo.

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo. / Carlos Pardellas

RAC

El paso de un frente este martes dejará precipitaciones abundantes y rachas muy fuertes de viento en el litoral, que han obligado a activar la alerta naranja por temporal costero. Se esperan vientos del sur con fuerza 8 y olas de hasta seis metros. Está previsto que las temperaturas se moverán entre los 14 grados de mínima y los 21 de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

Miércoles 5

El frente continuará una jornada más su avance dejando de nuevo lluvias abundantes y alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de fuerza 8 que podrán alcanzar los 74 km/h y olas de hasta seis metros. Los termómetros oscilarán entre los 14 y los 20 grados.

Jueves 6

Se esperan intervalos de nubes y claros, todavía con precipitaciones. Las temperaturas irán de los 14 grados de mínima y hasta los 20 de máxima.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Viernes 7

Continuará la alternancia de nubes y claros, con chubascos y temperaturas de entre 13 y 19 grados.

Sábado 8

Se incrementarán las nubes y todavía se registrará alguna lluvia débil. Los termómetros oscilarán entre los 12 y los 18 grados.

Domingo 9

Se esperan cielos cubiertos con precipitaciones abundantes y temperaturas en los mismos valores: entre los 12 grados de mínima y los 18 de máxima.

Lunes 10

Está prevista una jornada de cielos parcialmente nubosos, lluvia débil y temperaturas de entre 13 y 17 grados.

Martes 11

Será una jornada de nubes y claros, con alguna lluvia débil hacia el final del día. Los termómetros marcarán mínimas de 13 y máximasde 18.

Miércoles 12

Continuará la alternancia de nubes y claros y se esperan precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 19 grados.

Jueves 13

Se esperan cielos nubosos con lluvias débiles. Las temperaturas irán de los 16 a los 20 grados.

Viernes 14

Se mantendrá la nubosidad y las lluvias débiles. Las temperaturas irán de los 17 a los 22 grados.

Sábado 15

Los cielos estarán parcialmente nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 18 grados.

Domingo 16

Las nubes se irán retirando a medida que avance el día y los termómetros dejarán temperaturas de entre 11 y 16 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
  2. Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
  3. A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
  4. Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
  5. Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
  6. Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
  7. Un especialista en tortillas prueba una de las más originales de A Coruña: “Vamos a combinar Italia con Galicia”
  8. La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña

El Concello pedirá 'discreción' a las terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener

El Concello pedirá 'discreción' a las terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

¿Por qué la última canción de Amaia suena igual que un tema del grupo coruñés Aliboria?

¿Por qué la última canción de Amaia suena igual que un tema del grupo coruñés Aliboria?

Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: "En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho"

Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: "En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho"

Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»

Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»

Dos conciertos en A Coruña abrirán y cerrarán la programación de Momentos Alhambra

Dos conciertos en A Coruña abrirán y cerrarán la programación de Momentos Alhambra

Cementos Tudela prepara su traslado a Langosteira con una concesión de 35 años

Cementos Tudela prepara su traslado a Langosteira con una concesión de 35 años

Nueve días de puertas abiertas en museos y actividades dedicadas en la Semana de la Ciencia en A Coruña

Nueve días de puertas abiertas en museos y actividades dedicadas en la Semana de la Ciencia en A Coruña
Tracking Pixel Contents