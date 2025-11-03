El tiempo en A Coruña: la Aemet prevé otra semana con paraguas

A Coruña no cerrará por ahora el paraguas. La transición de octubre a noviembre ha estado pasada por agua y parece que las lluvias no cesarán por ahora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica más chubascos a lo largo de toda la primera semana de este mes que marca el camino hacia la recta final del año, pero como no lloverá sin parar ni con la misma intensidad todos los días, a continuación detallamos la predicción de Aemet para A Coruña con el fin de desgranar la información acerca de cuándo es más probable que caigan las precipitaciones.

Hoy lunes día 3 la jornada comenzará sin chubascos. Será un día con alternancia de nubes y claros hasta media tarde. A partir de las 18.00h aumentará de forma notable la nubosidad y al final de este lunes acabará lloviendo. Las temperaturas se moverán entre los 12 grados de mínima y los 19 de máxima.

El martes 4 de noviembre será un día con varias caras. La jornada comenzará con cielo muy cubierto y con chubascos pero previsiblemente a partir del mediodía se abrirán algunos claros que alternarán con nubes y precipitaciones aisladas. A media tarde la nubosidad volverá a ir a más y ya a medida que anochezca aumentará de nuevo la probabilidad de lluvias. Sube la temperatura mínima hasta los 15 grados y la máxima alcanzará los 20 grados.

El miércoles día 5 estará marcado por la inestabilidad atmosférica. El mapa del tiempo avanzado por Meteogalicia para esta primera semana de noviembre adjudica a esta jornada un 100% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día, con cielo muy cubierto y precipitaciones que incluso pueden estar acompañadas de aparato eléctrico. días de cielo muy cubierto y con alta probabilidad de lluvias así que los coruñeses volverán a abrir el paraguas. Los termómetros oscilarán entre los 13 de máxima y hasta 19 de mínima.

El jueves día 6 y el viernes 7 también serán días lluviosos. La Aemet prevé para estas dos jornadas una muy alta probabilidad de lluvias, así que los coruñeses no podrán despegarse del paraguas salvo que prefieran exponerse a las inclemencias meteorológicas. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios.

Ya de cara al fin de semana, por ahora la Aemet solo adelanta que el sábado día 8 decae un poco la probabilidad de precipitaciones, aunque sin descartar por ahora los chubascos, así que, a la espera de ver cómo evolucionan los pronósticos, de momento la predicción del tiempo para A Coruña vuelve a dibujar un panorama otoñal, sin bufandas pero con chubasquero.