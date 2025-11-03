Tres de los seis heridos en el choque frontal en Carballo están en la UCI del Hospital de A Coruña

Tres de las seis personas heridas tras un choque frontal entre dos vehículos registrado este pasado sábado en el municipio coruñés de Carballo continúan ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de A Coruña y otra ha sido dada de alta.

Así lo han confirmado este lunes fuentes del complejo hospitalario universitario de A Coruña (CHUAC) consultadas por Europa Press, que han informado de que están en la UCI tres personas en estado grave: M.R.M., de 39 años de edad; J.S.R.M., de 45 años; y P.P.V., de 34 años.

Por otra parte, está hospitalizada en planta otra persona en estado menos grave, E.F.V., 31 años, y ha sido dada de alta otra, L.A.D., de 28 años de edad. En el accidente también resultó implicado un menor de edad, del que no se aportan datos.

La Central de Emergencias indicó que tuvo constancia del accidente en torno a las 20.00 horas a través del aviso de un 'smartphone'. Minutos después, un particular contactó con el 112 para informar de un choque grave entre dos coches en la AC-418, entre los puntos kilométricos 2 y 3, a la altura de Goiáns.

De este modo, se activó un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además de los efectivos de Protección Civil.

Por su parte, el 061 movilizó una ambulancia asistencial de Soporte Vital Avanzado, cuatro ambulancias asistenciales de Soporte Vital Básico y personal sanitario del PAC de Carballo.

Una vez en el punto, fue necesario el material de excarcelación para liberar a cinco personas: dos de uno de los vehículos y tres del otro. Así, cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital de A Coruña y uno al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.