La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña

El Concello tendrá que repetir la tramitación de la modificación del plan parcial del Recinto Ferial de Someso para ampliar los usos de Espacio Coruña por no haber realizado la aprobación provisional y haberle dado el visto bueno por la vía rápida. Así lo ordena la Xunta a través de la Dirección Xeral de Urbanismo, que ve la necesidad de someter el cambio a aprobación provisional a pesar de que se trata de un plan parcial. El asunto irá a pleno este jueves.

El Concello publicó en mayo la aprobación, de forma definitiva, de la modificación que permite la ampliación de usos comerciales y profesionales en el centro comercial Espacio Coruña. De esta manera se pueden incorporar centros educativos, clínicas u oficinas entre los locales de los que disponen, ya que hasta ahora el plan parcial solo permitía en la finca un uso terciario comercial, y, como usos complementarios, salas de reunión y aprovechamientos de espectáculos y recreativos.

El Ayuntamiento optó por la vía rápida porque el cambio solo actualiza la normativa para permitir los nuevos usos solicitados en el centro comercial, sin que esto afecte a otros aspectos fundamentales de la ordenación urbana de la zona, es decir, se mantiene igualmente la volumetría del plan en vigor. Sin embargo, Urbanismo hizo varios requerimientos en los que insiste en que falta el trámite de aprobación provisional del documento y la petición posterior del informe de la Consellería. Así, el Concello debe retrotraer el procedimiento para incluir este trámite.