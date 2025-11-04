Abre el plazo para solicitar las becas que permiten a estudiantes de A Coruña pasar un año en Norteamérica

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá este miércoles 5 de noviembre el plazo de solicitud de las Becas Norteamérica 2026-27, el programa educativo que ofrece 30 plazas dirigidas al alumnado de los centros educativos coruñeses que actualmente cursa 4º de ESO. Estas becas permitirán a los estudiantes continuar su formación en Canadá durante el curso 2026-27, coincidiendo con su primer año de Bachillerato.

Este programa municipal con gran tradición en el concello coruñés permite a jóvenes de la ciudad tener la oportunidad de estudiar en el extranjero, mejorar de manera avanzada su competencia en lengua inglesa y vivir una experiencia de inmersión cultural completa en la sociedad canadiense.

Las bases de la convocatoria ya pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de A Coruña. Tal y como se indica en la documentación, se establecen dos tipos de beca, con distintas características de participación y cobertura para las personas beneficiarias. Una de ellas cubre el precio del viaje completamente y en la otra el Concello asumirá entre un 65% y un 95% del coste total de la plaza.

Hasta el 18 de noviembre

El programa incluye la estancia en Canadá durante todo el curso académico, así como la tramitación y obtención del visado de entrada al país. Además, la beca cubre los viajes de ida y vuelta desde A Coruña hasta el lugar de destino canadiense, asistencia sanitaria y una ayuda económica de 120 euros mensuales para manutención durante la estancia. Asimismo, se establece una aportación adicional de 400 euros destinada al alumnado con menores recursos económicos, una ayuda que será valorada previamente por los servicios sociales municipales.

Las solicitudes podrán presentarse desde este miércoles 5 de noviembre al martes 18 de noviembre, ambos incluidos.