Antón Álvarez Olmo, nuevo gerente del Consorcio de Turismo

El nuevo gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, Antón Álvarez Olmo, tendrá como objetivos reforzar la coordinación del sector y planificar una estrategia de turismo para impulsar la captación de eventos que ayuden a posicionar la ciudad a nivel nacional e internacional. Su nombramiento ha sido aprobado por la junta de Gobierno del ente público tras superar el proceso de selección convocado para cubrir esta plaza de dirección profesional.

Antón Álvarez Olmo está graduado en Turismo y Ciencias Empresariales por la Universidade da Coruña y cuenta con formación de posgrado en tecnologías de marketing y comunicación. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha especializado en la planificación, promoción y desarrollo de proyectos turísticos, con experiencia en la coordinación de campañas, captación de eventos y relación institucional con diferentes actores del sector.

“A Coruña sigue avanzando como destino turístico y este nuevo impulso contribuirá a reforzar la coordinación del sector y la planificación de proyectos estratégicos para la ciudad”, subrayó la alcaldesa Inés Rey. El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña tiene como misión la promoción turística de la ciudad, la dinamización de su marca como destino y el apoyo a la organización de congresos, ferias y eventos de proyección nacional e internacional.