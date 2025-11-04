Arranca en A Coruña la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía

“Hoy es un día memorable, inolvidable, porque llevamos muchos años esperando los vecinos aquí de A Falperra y el Ensanche este centro de salud y hoy por fin comienza la obra”, manifestó en la mañana de este martes Jaime Suárez, presidente de la asociación de vecinos y comerciantes de este barrio con ocasión del inicio de la reforma del mercado de Santa Lucía para que el edificio albergue también un centro de salud y un centro cívico.

La alcaldesa y concejales del equipo de gobierno, junto al antiguo mercado de Santa Lucía, vallado para el inicio de las obras. / Casteleiro

“Estamos encantados y esperemos que se cumpla el plazo, que en 15 meses lo tengamos y lo podamos inaugurar”, continuó Suárez sobre esta, a la que calificó de “importantísima para el barrio para revitalizar el barrio”, hasta el punto de considerar que “quizá va a ser el centro del barrio”. Suárez recordó que los vecinos llevaban doce años esperando por el nuevo centro de salud y que, aunque “llegó un momento en que íbamos a tirar la toalla, al final lo conseguimos”.

Carlos Ribeiro, director de construcción de San José, la empresa que ejecutará el proyecto con un presupuesto de 9,6 millones, explicó que la principal dificultad de las obras es que se realizarán en “un entorno urbano muy consolidado, lo que va a generar mucho tráfico y muchas dificultades”, aunque aseguró que la constructora las tiene asumidas y acometerá la obra “en tiempo y forma”.

Interior del mercado de Santa Lucía, con trabajadores de la reforma que comienza hoy. / Casteleiro

También comentó que los trabajos comenzarán con la demolición de las plantas del antiguo mercado y la reconstrucción de los forjados y expresó su convicción de que los vecinos van a ser “comprensivos” con la empresa.

“Este proyecto es un ejemplo de buena política, la política de llegar a acuerdos, de anteponer los intereses de la ciudadanía a cualquiera otro, es un ejemplo de colaboración interadministrativa que culmina con el inicio de esta obra tan ansiada y aguardada por los vecinos de A Falperra”, señaló la alcaldesa, Inés Rey, quien destacó la presencia en el acto de Luis Verde, gerente del área sanitaria de A Coruña, en la que se integrará el nuevo centro de salud.

Rey recordó que el actual centro de salud del barrio, en la calle Federico Tapia, está “saturadísimo”, y destacó que el centro cívico que se instalará en el recinto “contribuirá a dinamizar el barrio”, así como que esta actuación es fruto de un acuerdo entre la Xunta y el Concello, que además cuenta con una subvención europea de tres millones para ejecutarse.