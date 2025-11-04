Los bomberos sofocan un incendio sin heridos en una vivienda de Os Mallos

Un incendio en una vivienda de Os Mallos ha obligado a intervenir a los bomberos en la noche de este lunes. Sobre las 23.29 horas, se desplazó una dotación de tres vehículos y nueve efectivos al inmueble ubicado en la calle Noia. El fuego, originado en la cocina, afectó a la campana extractora y a los muebles colindantes de la vivienda, y fue necesario ventilar el cañón de las escaleras y las demás estancias de la vivienda debido a la intensa humareda que provocó. La Policía Local colaboró en las tareas de extinción del incendio, que se saldó sin heridos.