El cine argentino, protagonista de la programación de la Filmoteca
A Coruña
El cine argentino vuelve a ser protagonista de la programación de la Filmoteca de Galicia, que este mes recibirá a las cineastas María Aparicio, que estará este martes, y Lucía Selles con motivo de las retrospectivas que les dedica. También visitará la sede de la cinemateca el director del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, Javier Porta Fouz, para presentar una copia restaurada de Nueve reinas. Además, conocidos nombres del audiovisual gallego estarán en las nuevas entregas de la sección Off Galicia, del ciclo Espejo Video Cine y de la sesión inaugural del 20º aniversario del programa educativo Cine en Curso.
