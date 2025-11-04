Las claves de la propuesta de la UDC: un plazo de dos años para descentralizar Medicina sin renunciar al grado

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) dio ayer luz verde a la declaración de interés para implantar el grado de Medicina, pero también abre una nueva puerta: da dos años a la Xunta para lograr la descentralización real de la titulación y aplazar la petición formal del nuevo grado en A Coruña, aunque sin renunciar a él. Así, aunque seguirá con el procedimiento, se compromete a no hacer el trámite final de petición antes de mayo de 2027.

En su intervención este martes, el rector de la UDC, Ricardo Cao, planteó una «descentralización progresiva de 4º, 5º y 6º» de Medicina, que afectará «tanto al sistema sanitario como al sistema universitario». Insistió en que «no se trata solo de hacer participar en la docencia a todo el sistema sanitario, sino que participen las tres universidades, cada una con profesorado propio y con capacidad para coordinar su docencia».

La descentralización, que ya se pactó en 2015 pero que no se ha ejecutado totalmente, tendrá que completarse, según su propuesta, «en dos cursos académicos, 2026-2027 y 2027-2028».

También propuso, «y en esto coincidimos los tres rectores», aclaró Cao, «que la Xunta aporte los costes de descentralización por encima del plan de financiación actual». Además, invita a Sergas y a las tres universidades gallegas a firmar «un concierto único para el uso de las instituciones sanitarias, con el fin de que todas las partes implicadas tengan conocimiento de lo que negocian las demás». Este concierto recogería que «las instituciones sanitarias quedan vinculadas a cada universidad para la impartición de los estudios de Medicina». Es decir, los hospitales deben estar vinculados a las universidades de sus respectivas áreas sanitarias.

Para favorecer esta fórmula, el rector de la UDC se compromete a «no enviar la memoria de un título de Medicina a verificación antes de mayo de 2027». Sin embargo, establece condiciones para respetar ese plazo, como el cumplimiento de las condiciones, plazos y programación de la descentralización. También se romperá el compromiso si se presentan solicitudes de impartición del título por otras instituciones y entonces «se autorizará con carácter inmediato el envío la verificación de la solicitud presentada por la UDC». Este mismo efecto producirá la implantación de delegaciones, franquicias o fórmulas similares de entidades privadas en el territorio de Galicia para la impartición de Medicina.

Así, aunque se llegue a un acuerdo y se cumpla la descentralización, A Coruña mantendrá su intención de impartir la titulación propia de Medicina, aunque no en los plazos anunciados, ya que la intención de Cao era impartir el grado desde el curso 2027.

«Desde la UDC debemos seguir trabajando en una titulación de Medicina propia que sume al sistema, máxime cuando no existe absolutamente ninguna garantía de descentralización académica de la titulación actualmente existente», insistió, aunque reconoció que «una titulación no se organiza de una día para otro» así que considera que «para cubrir esa necesidad existente en el Sistema Universitario de Galicia es necesario seguir trabajando» en la propuesta de la UDC, aunque «estando dispuestos a aplazar su presentación solo de darse determinadas condiciones». Los miembros del Consello de Goberno reunidos ayer ratificaron la necesidad de contar con un título propio

La Universidad de Vigo también ha manifestado su intención de tener el grado de Medicina y ya ha aprobado la declaración de interés. La de Santiago y la Xunta han repetido en varias ocasiones que la «mejor solución» para Galicia es la descentralización del grado.