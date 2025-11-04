El Concello achaca a Sinfónica e IMCE los incumplimientos del plazo de pago

El Ayuntamiento y sus organismos dependientes deben abonar sus facturas en un periodo de 30 días, pero, entre septiembre de 2024 y este mes de agosto, este periodo solo se respetó en un mes, el pasado diciembre, con picos que sobrepasaron los 50 días. El Concello en sí mismo respetó la cifra en seis de los doce meses, y fuentes del Gobierno municipal de A Coruña afirman que «son los organismos autónomos los que afectan negativamente a la media», y afirma que trabaja para corregirlo. Aunque no los nombra, los datos del propio Ayuntamiento muestran que la mayoría de entidades cumplen los plazos, salvo el Consorcio para la Promoción de la Música, que gestiona la Orquesta Sinfónica de Galicia; el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), encargado de infraestructuras culturales y las fiestas; y, en menor medida, el Consorcio de Turismo y Congresos.

En los últimos doce meses para los que hay datos, el Consorcio para la Promoción de la Música es el peor pagador. Nunca llegó a abonar sus facturas en un mes, ni siquiera en dos, y el periodo medio de pago fue de 102 días. Este año el organismo, que recibe patrocinio, además del Concello, de la Xunta y la Diputación, ha incorporado un nuevo gerente, Juan Antonio Cuéllar, que situó entre los retos sanear las deudas de más de un millón de euros y «encontrar el mecanismo para estar al día con todos los proveedores». Entre las causas de los problemas económicos, para PSOE y BNG, está la infrafinanciación que durante años transfirió la Xunta al Consorcio, cinco millones de menos.

Otro deudor problemático es el IMCE, que, en los últimos doce meses, solo cumplió el periodo legal de pagos el pasado mes de agosto. La media de abono de las facturas es de más de 75 días. La oposición ha criticado ampliamente la gestión de este órgano y la del edil de Cultura, Gonzalo Castro, y en el pleno del pasado mes de junio se aprobaron abonar 1,1 millones de euros de facturas irregulares del instituto.

El Consorcio de Turismo y Congresos cumplió en siete de los doce últimos meses, si bien la media es de unos 47 días y en mayo se sobrepasaron los 133. Fuentes municipales afirman que están «haciendo ajustes» en estas entidades «con el objetivo de que se pueda normalizar la situación hacia finales de año», si bien también habrá que controlar los abonos del Ayuntamiento en sí mismo. Aunque respetó el límite la mitad del último año, lo ha sobrepasado en los últimos cuadro meses, y en agosto se llegó a 49,4 días.

Las fundaciones cumplen

En los otros tres organismos ligados al Concello, el periodo medio de pago nunca excedió del límite legal en los últimos doce meses. La Fundación Luis Seoane, que divulga y conserva la obra del artista y realiza exposiciones y otros actores culturales en su sede cercana al Abente y Lago, tiene un periodo de pago de 23,4 días, haciendo la media de las cifras del último año, y algunos meses bajó de los 20.

La Fundación Emalcsa es aún más cumplidora, y normalmente paga en menos de una semana: la media del último año es de apenas tres días. Finalmente, las estadísticas incluyen al Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, en el que participan un centenar de ayuntamientos y tres Diputaciones, pero no empeora las cifras: abona sus pagos en unos seis días.