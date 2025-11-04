Amicalia, propietario coruñés de A Mundiña, inaugura en Madrid Bernabéu Market, la nueva referencia gastronómica de Madrid

Madrid da la bienvenida a un nuevo referente culinario con la apertura de Bernabéu Market, el ambicioso proyecto gastronómico impulsado por el grupo coruñés Amicalia, propietaria del restaurante A Mundiña, a través de su filial Restanima. Con una inversión de 8 millones de euros y una concesión de diez años con el Real Madrid C. F., este mercado se convierte en uno de los espacios más singulares del renovado Estadio Santiago Bernabéu, ofreciendo una experiencia que va mucho más allá de la restauración tradicional.

Con más de 3.000 metros cuadrados y capacidad para un millar de personas, Bernabéu Market reúne 20 marcas gourmet de primer nivel, entre ellas Joselito, Casa Dani, Daniel Sorlut, Beata Pasta, PerretxiCo, The Wine Shop, Olsen-Malvón, A Feira Pulpería, Chocolatería 1902, Manteca Burger o Divorare. El espacio abrirá sus puertas al público la primera semana de noviembre, funcionando de 10:00 a 24:00 horas los siete días de la semana, salvo en días de partido, cuando ofrecerá un servicio VIP exclusivo para el club blanco.

Propuesta gastronómica de 'El Güero'. / LOC

Situado bajo la Puerta 54, con acceso directo desde la Plaza de los Sagrados Corazones, el mercado se presenta como un distrito gastronómico contemporáneo en el corazón financiero de Madrid. Su diseño, a cargo de Burr Studio y Studio Animal, combina una estética moderna y acogedora con amplias barras, zonas de paseo y espacios pensados para disfrutar a cualquier hora del día. La ingeniería y dirección de obra han corrido a cargo de AZAI Arquitectura, mientras que la ejecución ha sido responsabilidad de Desarrolla Obras y Servicios.

Batido de 'Chocolates 1902' / LOC

Más que un mercado, Bernabéu Market busca convertirse en una parada imprescindible tanto para madrileños como para turistas, con una oferta diversa que abarca desde desayunos y tapeo hasta cenas completas y sobremesas prolongadas. “Aquí prima el confort y la experiencia compartida”, explican sus responsables, destacando que cada operador ofrece una propuesta única, sin repetir producto con otros puestos.

Bernabéu Market, el nuevo epicentro gastronómico de Madrid / cedida

Entre las novedades destacan Greta La Vinagreta, especializada en encurtidos y gildas; Kogumi, con una barra japonesa de robata y sushi; y la unión inédita de Olsen y Malvón, que combina los sándwiches de miga y las empanadas más icónicas de Argentina. La oferta líquida también tiene protagonismo con la cerveza oficial Mahou y The Wine Shop, que estrena una espectacular cava mecánica giratoria con más de 200 referencias de vinos.

Al frente del proyecto se encuentra Anxo García, director general de Restanima y una de las figuras clave en su desarrollo desde el primer momento. Junto a él, Inés de Marichalar, exsubdirectora del Mercado de San Miguel, lidera la dirección operativa, aportando su experiencia en gestión y estrategia gastronómica. “Bernabéu Market une dos de mis grandes pasiones: la gastronomía y el desarrollo de espacios que generan vida en la ciudad”, afirma de Marichalar.

Refuerza su presencia en la capital

Con esta apertura, el Grupo Amicalia, fundado y dirigido por Jesús García Rojo, refuerza su presencia en Madrid —donde ya gestiona el restaurante Alabaster— y consolida su compromiso con proyectos que combinan autenticidad, profesionalización y respeto por el producto. Nacido en Galicia y con sede en A Coruña, el grupo mantiene un marcado carácter familiar y una visión innovadora que lo han convertido en un referente nacional en hostelería de calidad.