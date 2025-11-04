¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 4 de noviembre

Actividad de divulgación sobre IA

18.00 horas | Elia Chaín, abogada y técnica en consumo, dará una charla divulgativa sobre Inteligencia Artificial. La actividad está organizada por la Asociación Provincial de Amas de Casa.

Sporting Club Casino

El filósofo Pedro Feal presenta su nuevo libro

20.00 horas | El Catedrático de Filosofía, Pedro Feal, presentará su libro La Filosofía en tiempos de la IA, en el que aborda el papel de esta disciplina académica. La entrada al acto es libre.

Sporting Club Casino

Charla del astrónomo John C. Barentine

19.30 horas | El estadounidense dará una conferencia llamada La protección del espacio, en la que hablará del Center for Space Environmentalism, un organismo creado para esta labor.

Domus

El escritor Rafael Catoira presenta ‘Á hora sinalada’

19.00 horas | La librería Nobel acogerá la presentación del libro de Rafael Catoira, Á hora sinalada, que trata sobre la emigración gallega, y que ganó la III edición del Premio de Novela Curta Alén.

Nobel Coruña

Concierto del grupo Nine Pound Hammer

21.30 horas | Formada en Kentucky, en 1986, Nine Pound Hammer es una banda clave en la escena del cowpunk, un género entre el punk y el country.

Sala Mardi Gras

Nueva conferencia sobre arquitectura

20.00 horas | Los arquitectos Javier Couto, María José Núñez y Laura Priegue, hablarán de las últimas obras proyectadas por Liqe, un estudio de Vigo.

Real Academia de Belas Artes