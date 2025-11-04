Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero

La constructora Lipromo proyecta construir viviendas en dos fincas que compró al Ministerio de Defensa en la avenida del Metrosidero. Un proyecto, judicializado, pretende levantar 56 pisos entre esta avenida, la calle Campo de la Estrada y la residencia militar, y la empresa presentó al Concello un documento para iniciar la tramitación urbanística de otro bloque con un centenar de viviendas en una finca en forma de L entre Metrosidero y A Maestranza. Pero, de acuerdo con un informe del servicio municipal de Planeamiento, el proyecto tiene múltiples defectos, entre ellos exceder la altura permitida para la finca y no tener en cuenta la relación con los elementos patrimoniales cercanos como la muralla. La Junta de Gobierno Local le dará este miércoles luz roja.

Este diario no ha tenido acceso al estudio de detalle en sí mismo, pero de acuerdo con el informe de Planeamiento y Gestión de Suelo, el proyecto de Lipromo modifica el volumen propuesto en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de A Maestranza, un documento urbanístico anterior. Mantiene una disposición de bajo y cinco plantas en una de las alas, que se reduce en una planta en la otra. La altura máxima es de 21,1 metros, hacia la avenida del Metrosidero, pero el Concello señala que es superior a la que establece el PERI.

También «se incumple la definición de planta baja y la altura máxima permitida de esta», con «soportales de altura considerable» que se acercan a los seis metros. El Ayuntamiento señala que «no hay ningún condicionante urbanístico ni paisajístico» que justifique rebasar las alturas permitidas, y recuerda que en un estudio de detalle «no es posible alterar la ordenación volumétrica de la parcela tal como se propone».

La planta baja se plantea a un nivel distinto del suelo del soportal, con lo que «se va a dificultar el acceso de la calle» a los locales, que deberían ser accesibles. El texto señala que Lipromo «no justifica adecuadamente el cumplimiento de la normativa de accesibilidad de los soportales de uso público y no se resuelve el encuentro con la acera».

A mayores de otros problemas, el estudio presentado por Lipromo no justifica cómo se integraría el nuevo edificio de viviendas que propone construir con los elementos patrimoniales del entorno. Así, no se valora cómo el nuevo edificio de viviendas «altera la fachada marítima y contribuye a que se pierda la relación entre el mar y la Ciudad Vieja», que, según el Concello, ya ha quedado «muy disminuida» por proyectos anteriores. Lipromo no analiza cómo el nuevo volumen «afecta a la contemplación de la muralla medieval y el convento de As Bárbaras» desde el paseo marítimo, y no tiene en cuenta las determinaciones de un informe desfavorable de Patrimonio que considera que el nuevo edificio podría distorsionar «muy gravemente» la vista de lo bienes históricos.

Recursos judiciales

En un principio, Lipromo había iniciado un trámite común para construir viviendas en las dos parcelas que compró a Defensa, pero, como en la finca en forma de L se encontraron restos arqueológicos, dividió los dos proyectos para que la posible protección de estos no retrasase el conjunto. Presentó el estudio de detalle de la parcela en forma de L en 2024, y, aunque ya tuvo un informe desfavorable este mes de abril y presentó un nuevo proyecto, este tampoco reúne los requisitos. Si la constructora quiere seguir, deberá cambiar el proyecto.

La construcción de 56 pisos en la finca cercana a la residencia militar avanzó más, y el Gobierno local dio licencia para la obra este año, pero esta no tendrá efecto hasta que se resuelva un recurso judicial presentado por Defensa do Común contra el estudio de detalle. Esta entidad también ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el otorgamiento de la licencia.