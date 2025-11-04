María Rivas coordinará el diseño del Plan Estratégico 2030-2050 para A Coruña

La Junta de Gobierno local de este miércoles dará luz verde a la elaboración del Plan Estratégico para A Coruña en 2030-2050, un documento que determinará los objetivos de la ciudad y cómo conseguirlos. La directora técnica será la funcionaria municipal María Rivas, hasta hace poco subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, que ocupará un puesto para el que originalmente se eligió a la exsecretaria de Estado de Transportes y antigua presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La alcaldesa, Inés Rey, presentó las líneas generales del plan (planificación urbana sostenible, bienestar social y dinamización económica) en abril de 2024. Un año después de que Pardo de Vera dejase vacante el cargo, el Concello nombrará a María Rivas, con plaza en el Concello como socióloga, que era subdelegada del Gobierno desde 2021 y fue sustituida este año por Julio Abalde, el exrector de la Universidade da Coruña (UDC). Fue un movimiento criticado por Rey, que lo consideró un «error».

El nombramiento como directora técnica le da la condición legal de directora de área, por lo que habrá que modificar la estructura directiva del Concello. El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, deberá desarrollar la estructura de gobierno del plan estratégico. La primera fase de los trabajos de este durará 16 meses, periodo durante el que «se definirán los objetivos, se realizará el diagnóstico de situación y se hará la primera aproximación a las propuestas y estrategias que formarán parte de la planificación urbana» entre 2030 y 2050.

Rivas toma el testigo así de Isabel Pardo de Vera, que renunció al cargo para evitar «controversias políticas artificiales» después de que la oposición criticase su relación con el fondo de inversión Ginkgo, que firmó un convenio con el Ayuntamiento encaminado a construir edificios en As Xubias.