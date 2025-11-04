Médicos del Chuac denuncian «falta de equidad» en plazas de docente en Medicina

Jefes de servicio, directores médicos y otros facultativos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) han rubricado una carta conjunta en la que denuncian la falta de igualdad con el Hospital coruñés en el reparto de las plazas de profesorado universitario de Medicina. En plenas negociaciones por la descentralización de la docencia clínica, que se desarrollan sin avances y en las que toman parte los tres rectores y la Xunta, algunos médicos del Hospital que cuentan con acreditación para acceder a cuerpos docentes universitarios han decidido posicionarse en el que es uno de los grandes puntos de fricción entre las partes: las plazas vinculadas; asunto en el que, denuncian, A Coruña sale peor parada que su homóloga del sur.

«Facultativos del Área Sanitaria de Vigo han podido acceder a plazas de profesorado universitario de Medicina en la USC vinculadas a dicha área, e incluso mantener su vínculo docente tras trasladarse al área sanitaria de Vigo», ilustran los profesionales, que dirigen la misiva a los conselleiros de Educación y Sanidade y a los tres rectores. Un avance que, aseguran, «lamentablemente en A Coruña no se ha producido», lo que tiene como consecuencia «una evidente falta de equidad» que, señalan, «priva» a médicos del hospital coruñés de «las mismas oportunidades» que en el resto de áreas.

Los firmantes instan a un acuerdo entre universidades y consellerías de Educación y Sanidade para poner fin «a esta situación de inequidad profesional», y que se permita a los médicos del Chuac concurrir a las convocatorias de plazas docentes de Medicina. También añaden que las propuestas de descentralización que han trascendido les «parecen razonables, viables y plenamente coherentes con el espíritu de cooperación interuniversitaria que Galicia necesita», y que, en este escenario, un «desacuerdo» en el reparto porcentual de plazas «no puede ser impedimento» para solucionar la coyuntura. Consideran que estas propuestas de descentralización son «un paso en la dirección correcta» y una oportunidad para que las instituciones «den ejemplo de madurez y visión compartida».

Llaman a Xunta y universidades a «desbloquear» la situación, que observan «cronificada en perjuicio de todos» —el debate comenzó en mayo con el anuncio de Ricardo Cao de su intención de implantar el título en 2027, y todavía no ha habido avances ni acuerdos— y apelan a la responsabilidad para desatascarlo. «Pocas veces una decisión puede tener un impacto tan directo en la cohesión del sistema universitario y sanitario de Galicia», advierten los médicos. «La historia reciente recordará a quienes supieron mirar más allá de las fronteras administrativas y poner el talento y el mérito por encima de la geografía. Cualquier otra opción supondrá un freno injustificable para la carrera académica de los profesionales del Chuac y una pérdida de talento docente para el sistema universitario y sanitario gallego», concluyen.

Firmantes

Entre los firmantes, todos ellos facultativos del Chuac con acreditación a cuerpos docentes universitarios, hay caras visibles del organigrama del Hospital, tales como el subdirector médico del área sanitaria A Coruña-Cee, Álvaro Mena; el director asistencial del área sanitaria, Alejandro Ávila; el jefe de servicio de Anatomía Patológica, Ángel Concha; el jefe de servicio de Cirugía oral y maxilofacial, Juan Luis López Cedrún; el de Neumología, Pedro Jorge Marcos; el de Cardiopatía y transplantes, Víctor Mosquera; o el de Traumatología, Alberto Jorge Mora. También rubrican la carta, la responsable del Instituto de Investigación Biomédica, Mar Carmona; la investigadora del organismo Silvia Antolín; o el cardiólogo Eduardo Barge, profestor asociado en la USC en docencia clínica de sexto curso. Completan la lista nombres como Guillermo Aldama, Samer Amaz, Gonzalo Barge , Ana Lois, Cecilia Mouronte, Pablo Parente, María Eva Pérez López, Dolores Sousa y Rafael Vidal.

Cruce público de reproches

La negociación por la descentralización de la docencia clínica, en la que participan los tres rectores y representantes de la Consellería, se mantuvieron, hasta ahora, en la esfera privada. No obstante, la falta de avances o cesiones —la USC rechazó la propuesta de descentralización de Vigo, del mismo modo que, semanas antes, la de A Coruña— llevó al rector coruñés, Ricardo Cao, a acusar públicamente a Santiago de «inflexible» en la negociación. Estas declaraciones fueron respondidas por la universidad compostelana, que anunció que ofrecería una rueda de prensa para «dar cuenta del proceso» y que aún no tiene fecha, y afeó a Cao haber roto con la portavocía acordada, en este caso, la del rector vigués, Manuel Reigosa, que mantiene su negativa a hacer declaraciones hasta el final del proceso negociador, «excepto si alcanzamos otro consenso». Los que sí se manifestaron ayer fueron el presidente del Gobierno gallego y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Alfonso Rueda defendió, al igual que en la entrevista publicada en LA OPINIÓN este domingo, la descentralización como «la mejor opción, y, probablemente, la única», en clara referencia a que cualquier intención de Vigo o A Coruña de impartir Medicina necesitará la aprobación de su ejecutivo. Caballero, por su parte, recordó que otras comunidades tienen más de una facultad y que 26 ciudades más pequeñas que Vigo imparten Medicina, además de acusar a Rueda de mantener «privilegios feudales» para Santiago.

Sigue el trámite para implantar el grado

Mientras continúan las negociaciones para la descentralización de la docencia clínica, lo hacen también los trámites de la Universidade da Coruña para implantar el título en el curso 2027-2028. Aunque el rector coruñés participa activamente en la negociación, desde el principio afirmó que la apuesta por el diálogo no colisionaba con la intención de incorporar el grado a su oferta académica.

Un proceso que sigue adelante conforme indica el calendario oficial para solicitar la titulación, como demuestra la declaración de interés que el Consello de Goberno de la UDC aprobará en su reunión de hoy. Es el segundo paso para oficializar la pretensión después de la apertura del expediente para iniciar los trámites para incorporar el grado a su oferta, que el órgano aprobó a principios de este verano. Esta declaración la propone la facultad de Ciencias de la Salud, que espera albergar el grado, en nombre de la Universidade.

Este trámite fue aprobado el pasado octubre en la Xunta de Centro, tras lo que será valorado en la reunión del Consello de Goberno de este martes. En la misma reunión, el rector dará cuenta del estado de las negociaciones con la Xunta y las otras dos universidades para implantar el grado, a través de un informe que recoge los pasos dados hasta ahora. A la presentación de la declaración de interés le sigue la aprobación de una memoria de verificación y justificativa, a lo que suceden una serie de estaciones, aunque será la Xunta la que tenga la última palabra.