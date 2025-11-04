Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mercadillo de Navidad de A Coruña, con inspiración europea, reunirá medio centenar de casetas

Los comerciantes y hosteleros de A Coruña dispondrán de condiciones especiales para participar

Mercadillo de Navidad.

Mercadillo de Navidad.

RAC

El mercadillo de Navidad inspirado en el tradicional formato europeo, que se instalará en la plaza de María entre el 28 de noviembre y el 2 de enero, tendrá al menos medio centenar de casetas con productos de artesanía, gastronomía y decoración.

Dispondrá de diferentes zonas: una de artesanía y venta de productos navideños, una de restauración con pérgolas y mesas, y una destinada al público infantil, con una caseta donde se alojará Papá Noel y con programación específica para los más pequeños. Los comerciantes y hosteleros de A Coruña contarán con condiciones especiales para participar. Podrán inscribirse a través del correo electrónico comercio@coruna.gal.

El mercadillo navideño abrirá de lunes a jueves en horario de tarde (de 17.00 a 22.00h), y los viernes, sábados, domingos y vísperas de festivo en horario de mañana y tarde (de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, excepto los viernes, sábados y vísperas de festivo que extenderá una hora más el horario de cierre).

