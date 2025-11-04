El mercadillo de Navidad de A Coruña, con inspiración europea, reunirá medio centenar de casetas
Los comerciantes y hosteleros de A Coruña dispondrán de condiciones especiales para participar
El mercadillo de Navidad inspirado en el tradicional formato europeo, que se instalará en la plaza de María entre el 28 de noviembre y el 2 de enero, tendrá al menos medio centenar de casetas con productos de artesanía, gastronomía y decoración.
Dispondrá de diferentes zonas: una de artesanía y venta de productos navideños, una de restauración con pérgolas y mesas, y una destinada al público infantil, con una caseta donde se alojará Papá Noel y con programación específica para los más pequeños. Los comerciantes y hosteleros de A Coruña contarán con condiciones especiales para participar. Podrán inscribirse a través del correo electrónico comercio@coruna.gal.
El mercadillo navideño abrirá de lunes a jueves en horario de tarde (de 17.00 a 22.00h), y los viernes, sábados, domingos y vísperas de festivo en horario de mañana y tarde (de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, excepto los viernes, sábados y vísperas de festivo que extenderá una hora más el horario de cierre).
