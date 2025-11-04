Más de la mitad de las solicitudes de regularización de viviendas turísticas analizadas por el Concello no cumplen la ordenanza

Más de la mitad de las solicitudes de regularización de Viviendas de Uso Turístico que llegaron al Concello desde principios de año han sido rechazadas por incumplimiento de la ordenanza municipal. Fuentes municipales indican que, de los 195 expedientes que entraron por este motivo, un centenar fueron rechazados por no cumplir con los requisitos exigidos, aunque esa cifra podría aumentar, ya que el Concello sigue analizando documentación.

El Concello prevé enviar "próximamente" a los propietarios de estas viviendas que han sido ya descartadas una notificación de que no pueden seguir ejerciendo su actividad. En el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta, a 1 de octubre de este año, había registrados 1.385 alojamientos dedicados al uso vacacional. En un cálculo realizado por este diario y publicado este lunes, aplicando la normativa municipal de que esta actividad económica solo puede desarrollarse en edificios completos, en primeros y bajos y nunca encima de una vivienda habitual, apenas 575 cumplen con esas condiciones.

El Ayuntamiento estudiará el listado de viviendas registradas en la ciudad que todavía no han presentado solicitud y, según ha adelantado este martes, "comunicará de oficio la falta de título habilitante" a todas aquellas que estén fuera de la normativa municipal, por ejemplo, a las que desarrollen su actividad, en un sexto piso de un edificio de viviendas. A las que, en principio cumplan con las exigencias de la ordenanza, se les requerirá de nuevo que envíen la documentación y, de no hacerlo "tendrían que cesar también" su actividad.

A pesar de que la ordenanza entró en vigor a principios de julio, fuentes municipales explican que empezaron a recibir expedientes de regularización en enero para poder obtener el permiso municipal que les habilite a ejercer esta actividad.