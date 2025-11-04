Nueve días de puertas abiertas en museos y actividades en la Semana de la Ciencia

Los Museos Científicos Coruñeses celebran la Semana de la Ciencia con nueve jornadas de puertas abiertas. Desde el sábado 8 y hasta el domingo 16, podrán visitarse en horario de 10.00 a 19.00 horas, con el último acceso programado para las 18.00 horas en el caso del Aquarium Finisterrae y a las 18.30 en la Casa de las Ciencias y en la Domus. También el Muncyt, de acceso gratuito todo el año, celebrará la Semana de la Ciencia con programación especial que incluye talleres, charlas y visitas guiadas. La entrega del XXXVIII Premio Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación Científica en el Palacio Municipal de María Pita completará las actividades dedicadas a la Semana de la Ciencia el sábado 15.

Los visitantes de menos de 65 años que quieran acceder al Aquarium durante esta semana deberán realizar una reserva con tres días de antelación como máximo por motivos de control de espacio. También si están interesados en asistir a una sesión del Planetario es necesario reservar a partir de las 9.00 horas del día anterior a cada sesión. La visita a las exposiciones de la Casa de las Ciencias y a la Domus son libres, sin necesidad de reserva previa.

Para participar en la actividades del Muncyt es necesario escribir un correo a reservascor@muncyt.es o reservar a través del teléfono 689 578 727.