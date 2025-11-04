O BNG demanda unha nova relación de postos de traballo
Di que a actual está «moi desfasada», o que impide unha xestión eficiente
«A Relación de Postos de Traballo do Concello da Coruña está moi desfasada, o que impide que se realice unha xestión eficiente do seu cadro de persoal». Así o asegura o edil David Soto, que vai levar ao pleno do próximo xoves unha moción sobre o asunto.
«É necesaria unha redacción nova, calquera traballadora ou traballador do Concello concorda niso», recalca. O grupo considera que a actual RPT é «ineficiente» e causa prexuízos non só á Administración municipal, senón tamén á veciñanza.
Os nacionalistas quéixanse de que levan demandando esta renovación «moito tempo». E mentres non se materializa a nova RPT, «estanse a introducir modificacións puntuais, remendos», engaden.
O problema é que esta esixencia, aseguran, non abrangue todas as prazas, nun proceso que non foi debidamente negociado cos sindicatos e sen que fique claro o criterio que se segue para o esixir nunhas prazas si e noutras non.
«É unha trapallada», conclúe Soto, que insta ao Concello a negociar cos representantes dos traballadores e traballadoras unha nova RPT que dea resposta eficiente e actualizada ás necesidades do servizo.
