El Oceanográfico analiza métodos de medición del pH en agua de mar

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) se han unido en A Coruña para comparar y validar diferentes métodos de medición del pH en agua de mar y establecer una base común para su aplicación a nivel global.

Ambos equipos trabajaron conjuntamente en el Centro Oceanográfico de A Coruña y en el Centro Cívico da Cidade Vella. Realizaron ensayos experimentales conjuntos, analizaron series de datos del Atlántico y del Pacífico y planificaron futuras colaboraciones.