La plataforma de O Parrote vive su primer cierre por el temporal
El puerto somete a "ajustes técnicos" la estructura una semana después de su inauguración
La pasarela de acceso peatonal a la plataforma de baño de O Parrote, abierta al público el pasado miércoles, ha sido cerrada este martes por las condiciones meteorológicas adversas que han obligado a activar la alerta naranja por temporal costero y el aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 80 km/h. La Autoridad Portuaria indica que durante el periodo en el que esté retirada se realizarán "ajustes técnicos" en la estrucutura de la pasarela.
Alerta por fuertes vientos y fenómenos costeros
La Aemet ha activado este martes la alerta naranja por riesgo improtante de fenómenos costeros en el litoral de A Coruña y también el aviso amarillo por fuertes vientos. Las actividades deportivas federadas están suspendidas y la Xunta pide extremar las precauciones ante cualquier actividad en el mar, además de mantenerse alejado de la línea costera y de paseos marítimos.
El Concello mantiene cerrados los accesos a playas, parques y jardines. La previsión es que durante la mañana este miércoles se sume un nuevo aviso por lluvias que podrían acumular hasta 20 mm en una hora y se retiren ya a partir de la madrugada las alertas por vientos y fenómenos costeros. El jueves solo quedará activo el aviso amarillo en el litoral, con viento de fuerza 7 y olas que llegarán a los 5 metros.
