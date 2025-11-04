La plataforma de O Parrote vive su primer cierre por el temporal

La pasarela de acceso peatonal a la plataforma de baño de O Parrote, abierta al público el pasado miércoles, ha sido cerrada este martes por las condiciones meteorológicas adversas que han obligado a activar la alerta naranja por temporal costero y el aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 80 km/h. La Autoridad Portuaria indica que durante el periodo en el que esté retirada se realizarán "ajustes técnicos" en la estrucutura de la pasarela.

Aviso:



La pasarela de acceso peatonal a la plataforma náutica de O Parrote ha sido retirada temporalmente ante la previsión de alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas.



Durante este periodo se realizarán ajustes técnicos en la estructura de la pasarela.

Alerta por fuertes vientos y fenómenos costeros

La Aemet ha activado este martes la alerta naranja por riesgo improtante de fenómenos costeros en el litoral de A Coruña y también el aviso amarillo por fuertes vientos. Las actividades deportivas federadas están suspendidas y la Xunta pide extremar las precauciones ante cualquier actividad en el mar, además de mantenerse alejado de la línea costera y de paseos marítimos.

RAC

El Concello mantiene cerrados los accesos a playas, parques y jardines. La previsión es que durante la mañana este miércoles se sume un nuevo aviso por lluvias que podrían acumular hasta 20 mm en una hora y se retiren ya a partir de la madrugada las alertas por vientos y fenómenos costeros. El jueves solo quedará activo el aviso amarillo en el litoral, con viento de fuerza 7 y olas que llegarán a los 5 metros.