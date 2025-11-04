El PP propone medidas de apoyo a los autónomos
A Coruña
Miguel Lorenzo propondrá en el próximo pleno medidas de apoyo a los autónomos para que el Concello «deje de ser un obstáculo». El PP critica la subidas de impuestos como la tasa de basura o la de terrazas. «Deben llevar a cabo medidas efectivas que escuchen al autónomo y le permitan crecer», afirman. Es por eso que demandan una mesa municipal con autónomos con representación de entidades locales.
