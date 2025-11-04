Una silla con libros gratis

Los amantes de los libros están de suerte. Siempre y cuando disfruten de un paseo por la plaza de Lugo. En la puerta de uno de los despachos de Lotería que hay en los bajos del mercado ha aparecido un silla llena de libros de segunda mano que esperan por una nueva vida. No hace falta dinero, solo ganas de meterse en una nueva aventura a través de la literatura. La familia Mínguez o Trapecio son algunas de las opciones.